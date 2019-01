Cori razzisti da gruppetto tifosi. La Lazio : "Basta psicosi" : Giallorosso ebreo ", questo il coro che uno sparuto gruppo di tifosi della curva Nord avrebbe intonato tre volte poco prima delle 15.30 all'Olimpico durante la partita di Coppa Italia Lazio-Novara . ...

Lazio 'Cori? Non ingigantiamo fenomeni' : Viviamo in un ambiente particolare in cui le notizie possono girare in tutto il mondo e danneggiare l'immagine della società".

