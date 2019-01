Il sindaco di Corleone contro Lucia Riina | ' Questa città non è più cosa loro'

Corleone : ex candidato sindaco M5S - 'Dopo post su figlia Riina ho ricevuto minacce' : Palermo, 12 gen. (AdnKronos) - "Ho ricevuto minacce: oggi pomeriggio un attivista del M5S di Corleone mi segnala che vi è un post scritto che esprime ingiurie nei miei confronti". A darne notizia è Maurizio Pascucci, ex candidato a sindaco del M5S a Corleone (Palermo). "Il post è all'interno del gru

Mafia : sindaco Corleone - 'chi ha massacrato città non usi nome paese' : Palermo, 8 gen. (AdnKronos) - "E' inaccettabile che chi ha massacrato Corleone, contribuendo a marchiarla in maniera infame, oggi possa usare il nome del Paese per trarne vantaggio economico". A dirlo all'Adnkronos è Nicolò Nicolosi, neo sindaco di Corleone, commentando la notizia dell'apertura a Pa

Corleone - moglie del boss Lo Bue chiede il Reddito d'inclusione - i servizi sociali danno l'ok ma il sindaco blocca : La data non sembra casuale: Maria Maniscalco, moglie del boss Corleonese Rosario Lo Bue che si trova in carcere, venerdì 23 novembre, due giorni prima delle elezioni amministrative, ha presentato al Comune la richiesta per accedere al Reddito di inclusione: "Uno stratagemma, a mio modo di vedere, per evitare che potesse essere visionata dai commissari prefettizi e poi dalla nuova amministrazione", dice il neo sindaco di Corleone ...

Corleone al centrodestra. Vince il sindaco Nicolosi. Pascucci : "Sarò espulso dal M5S" : Dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni mafiose, Corleone volta pagina. Si conferma al 55,85% il risultato definitivo del neo sindaco Nicolò Nicolosi, espressione del centrodestra, già deputato e assessore regionale e parlamentare nazionale. Ha ottenuto 3587 preferenze su 6423 voti validi. Nicolosi, a capo della lista Nuova luce, che ha avuto il 58,28%, già sindaco del grosso comune del Palermitano tra il 2002 e il 2007, parla di ...

