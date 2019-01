I robot più bizzarri visti al Ces 2019 di Las Vegas

Hyundai Elevate - il SUV-robot con le gambe per i terreni più impervi : Hyundai ha presentato al CES di Las Vegas Hyundai Elevate, un prototipo di SUV che ha le ruote montate su quattro «gambe» in grado di camminare e affrontare i percorsi più impervi. Una rivoluzione che va oltre gli Sport Utility Vehicle per trasformarsi in Ultimate Mobility Vehicle (UMV), la sintesi perfetta tra auto elettrica e robot. Il prototipo si basa su una piattaforma EV modulare con la possibilità di adottare differenti carrozzerie a ...

I 10 robot più umani del cinema : La storia della letteratura e del cinema di fantascienza è una lunghissima corsa verso i robot umani, una continua tensione verso il raggiungimento di personaggi robotici che siano davvero umani. umani perché ci somigliano (inizialmente) e umani perché sono come noi (in seguito), fino ad ora in cui sono umani sia perché ci somigliano, sia perché provano i nostri stessi sentimenti, spesso anche più o meglio di noi. Bumblebee, lo spinoff di ...

‘Lo chiamavano Jeeg robot’ è il film italiano più amato degli ultimi 20 anni. Non potremmo essere più felici : Ancora un riconoscimento per Lo chiamavano Jeeg Robot. Il film, uscito nelle sale nel febbraio 2016 e diretto da Gabriele Mainetti, si è aggiudicato il Premio Speciale La Chioma di Berenice grazie al sondaggione popolare indetto sulla propria pagina dal gruppo dei Cinematti su Facebook, che ha votato a larga maggioranza l’opera di Mainetti, preferendola a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino e La Pazza Gioia di Paolo Virzì. I Cinematti ...

Medicina - sempre più robot e intelligenza artificiale : convegno al Cnr : Grazie al supporto dell’intelligenza artificiale oggi è possibile l’identificazione e la classificazione di alcune malattie, come i tumori, mediante la gestione di banche dati di immagini radiologiche, la realizzazione di piattaforme e device dedicati, applicabili all’area della diagnostica, della terapia e della prevenzione praticata in larga scala, comportando, tra l’altro, una significativa riduzione dei costi ...

I robot diventano sempre più invadenti - si fingono umani e diffondono propaganda : L’invasione dei robot è già cominciata, ma non somigliano a Terminator. Ricordano più L’invasione degli Ultracorpi, film cult di fine anni ’50 in cui degli extraterrestri si sostituivano durante il sonno agli abitanti di una cittadina. In questo caso sono i software intelligenti a “infilarsi” tra noi, fingendosi umani. Per dimostrarlo il professor Emilio Ferrara della University of Southern California (vicino a Los Angeles), ha ...