I migliori portieri di Serie A del girone d' andata

I migliori portieri in Europa - la classifica per percentuali di parate : Alisson 1°. FOTO : Quello del portiere è diventato un ruolo sempre più importante nel calcio, con molti allenatori che si affidano a numeri uno bravi con i piedi per impostare fin dai primi metri l'azione. Il loro ...

Calcio - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Prima rete in A per La Gumina - Politano una conferma - portieri grandi protagonisti : In attesa del posticipo di questa sera tra Cagliari e Torino, la tredicesima giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio non ha risparmiato alcune sorprese. Su tutte, il passo falso del Napoli in casa contro il Chievo, ma anche la sconfitta della Roma a Udine e la vittoria del Parma con il Sassuolo che ha fatto salire la formazione di Roberto D’Aversa al sesto posto in classifica. Diversi i calciatori italiani che si sono messi in mostra in ...