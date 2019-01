Hitman HD Enhanced Collection | disponibile il trailer di lancio assieme a qualche

Hitman HD Enhanced Collection : scopriamo quando sarà disponibile : Hitman HD Enhanced Collection è la collezione dei due classici Hitman rimasterizzati in 4K per rivivere queste due avventure alla massima risoluzione, e sarà disponibile a partire dall'11 gennaio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Warner Bros. per tutti i dettagli: Read more…

Warner Bros annuncia Hitman HD Enhanced Collection : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive annunciano Hitman HD Enhanced Collection, una collezione di due classici Hitman rimasterizzati in risoluzione 4K: Hitman: Blood Money e Hitman: Absolution. Hitman HD Enhanced Collection annunciato ufficialmente Entrambi i titoli possono essere giocati alla risoluzione 4K a 60 fps, oltre a tanti ulteriori miglioramenti che portano questi due classici direttamente nel ...