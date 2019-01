Ginnastica | Qualificazioni Olimpiadi 2020 | come si stacca il pass nel 2019? Gli eventi

Ginnastica - tra le qualificazioni alle Olimpiadi 2020 e i Mondiali : 2019 ricchissimo - gli appuntamenti clou e i sogni dell’Italia : La Polvere di Magnesio è entrata con grande forza nel 2019, sarà una stagione particolarmente ricca per la Ginnastica artistica che vivrà l’anno pre-olimpico. Tutto si concentrerà infatti sui Mondiali, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: previste infatti delle carte sia per le squadre (le migliori 9 non già qualificate) che per gli individualisti. La preparazione ...