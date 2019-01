Trivelle | Conte | “Nel governo c’è una sensibilità comune a rivedere le autorizzazioni”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 gennaio 2019) “? Sicuramente ilesprime in questa materia unadiversa rispetto al passato, la questione adesso è specifica per Costa e Di Maio, faremo anche una riflessionenele valuteremo”. Lo ha detto il premier Giuseppe, parlando a margine dell’incontro Stati generali dei Consulenti del lavoro a Roma. “Non chiedetemi permesso per permesso, c’è unanelle autorizzazioni perché non è questa la soluzione per noi da offrire al Paese”, ha aggiuntoL'articolo: “Nelc’è unale autorizzazioni” proviene da Il Fatto Quotidiano.