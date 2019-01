Tra mercato e paracadute di Stato l' ago della bilancia resta Malacalza

Calciomercato Inter - incontro per Traoré : Il giovanissimo centrocampista dell'Empoli piace anche a Napoli, Roma e Juventus Inter TRAORE' / L' Inter si muove concretamente per Traoré . Stando a 'Sky Sport', il club nerazzurro potrebbe accelerare e programmare un incontro nei prossimi giorni con l'entoruage del giovanissimo centrocampista dell' Empoli . Il talento ivoriano è seguito con Interesse ...

Calciomercato Napoli - si valuta la situazione Allan : previsto un incontro Tra l’agente e Giuntoli : Il direttore sportivo azzurro e Carlo Ancelotti incontreranno nella giornata di oggi l’agente di Allan per discutere del futuro del calciatore Il futuro di Allan è uno dei temi caldi in casa Napoli, dal momento che sul centrocampista brasiliano è piombato con veemenza il Paris Saint-Germain. Proprio per questo motivo, nella giornata di oggi è previsto un incontro a Castelvolturno tra l’agente del calciatore, il ds Giuntoli e ...

CALCIOMERCATO INTER / Ultime notizie - rinnovo Icardi : i nerazzurri vogliono Trattare senza Wanda Nara : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: azione di disturbo alla Juventus su Cristian Romero, l'agente di Emerson Palmieri chiude al momento le porte.

Carige - Di Maio : Nazionalizzazione e mercato non in conTraddizione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calciomercato Empoli - prosegue la Trattativa con il Chievo per Sorrentino : le ultime : Iachini continua a spingere per tornare a lavorare con Sorrentino, dopo averlo avuto un anno a Palermo prosegue senza sosta il pressing dell’Empoli per Stefano Sorrentino, il club toscano spinge per provare a mettere le mani sul portiere classe 197 del Chievo Verona. C’è già stata una prima presa di contatto tra i dirigenti empolesi e gli agenti del giocatore, a cui è stato offerto un anno e mezzo di contratto. E’ Iachini ...

Calciomercato Milan - tentazione scambio Tra Promes ed André Silva : Calciomercato Milan – Sono giorni di lavoro intenso per Leonardo. Il direttore tecnico del Milan è infatti alla ricerca di elementi sul mercato che possano colmare le varie lacune presenti nella rosa a disposizione di Gennaro Gattuso. All’allenatore rossonero infatti mancano svariati giocatori per via dei numerosi infortuni, alcuni piuttosto seri, che lo hanno costretto […] L'articolo Calciomercato Milan, tentazione scambio tra ...

Calciomercato Inter/ Ultime notizie - Icardi shock : l'attaccante avrebbe rifiutato il rinnovo di conTratto : Calciomercato Inter, Ultime notizie: i nerazzurri potrebbero buttarsi subito su Andersen della Sampdoria, in porta si valuta Jean del San Paolo.

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Psg prepara 90 milioni per Allan : ingaggio da star per il cenTrale : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: il Psg è pronto a piombare su Allan. Pronta sul piatto un'offerta da 90 milioni di euro.

Calciomercato Serie A - tutte le Trattative nella notte : pazza idea Parma - rinforzi ad un passo per Cagliari e Fiorentina : Calciomercato Serie A – Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato di Serie A, nel dettaglio sono tante le squadre in grado di rinforzarsi in vista della seconda parte, nelle ultime ore trattative molto importanti. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma si è offerto come possibile destinazione per l’attaccante Marko Pjaca, stagione fino al momento deludente con la maglia della Fiorentina ...

Economia : maggiore accesso per gli investitori sTranieri al mercato cinese : Pechino, 09 gen 09:26 - , Agenzia Nova, - Gli investitori stranieri saranno incoraggiati a concentrarsi su una più ampia gamma di aree del mercato cinese: lo ha riferito Ning Jizhe vice direttore ...

LIVE Calciomercato - le Trattative di oggi (9 gennaio) in DIRETTA : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di Calciomercato (mercoledì 9 gennaio). Siamo entrati nel vivo di questa finestra invernale, la prima settimana ha già regalato diversi colpi come l’accordo tra Godin e l’Inter e quello tra Ramsey e la Juventus (mancano soltanto le ufficialità). Le trattative di oggi si preannunciano particolarmente roventi su tutto il fronte, le varie squadre stanno cercando i rinforzi ...

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - Grimaldo torna di moda per la corsia sinisTra : Calciomercato Napoli, Ultime notizie: Grimaldo torna di moda per la corsia sinistra se parte Ghoulam. Oggi incontro con l'agente di Elseid Hysaj.

CALCIOMERCATO Juventus e Genoa : Trattativa Sturaro-Romero : CALCIOMERCATO Juventus Romero / Incontro all’hotel Parigi di Milano tra Juventus e Genoa. Le due società pensano a un possibile scambio tra Stefano Sturaro e Cristian Romero. Il centrocampista di proprietà bianconera, è rientrato dal prestito allo Sporting Lisbona, dove non ha mai giocato a causa di un infortunio.Secondo Sky Sport, la Juventus pensa ad un suo trasferimento al Genoa in cambio di Romero, difensore classe 1998, 11 presenze ...

Parma - Faggiano inconTra la Juve e fa il punto sul calciomercato : Kucka - Caceres e… Portanova : Parma, Faggiano alle prese con diverse mosse di calciomercato, oggi incontro con la Juventus per parlare di alcuni giovanissimi Il ds del Parma Faggiano, ha incontrato oggi i vertici della Juventus per discutere ovviamente di calciomercato. Il dirigente ducale, ha affrontato diversi discorsi con il club bianconero, da Kastanos ad un’idea d’inserimento per Spinazzola. Ai microfoni di calciomercato.com, Faggiano ha rilasciato ...