Stromboli in eruzione | preoccupazione per le condizioni del porto | unica via di

meteoweb.eu

: Stromboli in eruzione, in allarme gli abitanti di Ginostra - lasiciliait : Stromboli in eruzione, in allarme gli abitanti di Ginostra - carlomastroeni : RT @TgrSicilia: Attraverso speciali immagini termiche, i tecnici dell' #Ingv di Catania monitorano i movimenti del magma che sta alimentand… - OndaTV : Stromboli (Eolie) durante un'eruzione :-) Sicily -

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Il vulcanoè in fase die la recente attività preoccupa gli abitanti di Ginostra, frazione dell’isola raggiungibile solo dal mare, il cuiè l’via di evacuazione. I consiglieri comunali Annarita Gugliotta e Francesco Rizzo si sono rivolti al prefetto di Messina: “Le recenti mareggiate hanno ulteriormente danneggiato la struttura portuale. Inoltre vanno ripristinate le luci di segnalazione insistenti sul pontile di Ginostra, lato attracco aliscafi. Ad oggi, non e’ garantita l’ottimale operativita’ del pontile di attracco della piccola frazione, a causa sia delle luci fulminate che di ulteriori danni al grigliato del molo,” scrivono in una lettera i due consiglieri comunali. “Appare inutile sottolineare quanto sia fondamentale per gli abitanti di Ginostra potere usufruire di uncon funzionalità ottimale ...