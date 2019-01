Simone Inzaghi | ' Non pensiamo al Napoli'

Gaia Lucariello - la moglie di Simone Inzaghi e il "trucco" sui social : sempre sulle punte per sembrare più alta : Se il marito è toppo alto, basta alzarsi sulle punte. Gaia Lucariello è la moglie dell?ex calciatore oggi allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, che misura oltre un metro e...

Immobile in grande spolvero alle Maldive - il capodanno è sexy con Jessica Melena e c’è anche Simone Inzaghi [FOTO E VIDEO] : La famiglia Immobile alle Maldive per capodanno: ci sono anche Simone Inzaghi ed Andrea Belotti nella stupenda meta vacanziera Ciro Immobile e la splendida moglie Jessica Melena stanno trascorrendo delle rilassanti giornate alle Maldive. I coniugi però non sono i soli italiani sull’isola. Accanto alla coppia formata dalla pesarese e dal napoletano appaiono anche Andrea Belotti e la moglie Giorgia Duro, l’allenatore della Lazio ...

Lazio - derby Inzaghi - Simone batte Pippo 2-0 : Lazio, derby Inzaghi, Simone batte Pippo 2-0 – Sì, la Lazio si è proprio risvegliata. Ha recuperato Lucas Leiva e gli stanchi Milinkovic Savic e Luis Albert. Nell’occasione Luis Alberto ha disimpegnato al monte di pietà i suoi favolosi piedi buoni e con questi ha risolto la partita col Bologna con due perfetti calci d’angolo che hanno trovato puntuali le teste prima di Luiz Felipe poi verso la fine quella di Lulic. E così il ...

Simone inguaia Pippo - alla Lazio il 'derby degli Inzaghi' : Roma - Fratelli coltelli. Simone Inzaghi inguaia Pippo, la sua Lazio va a vincere 2-0 col minimo sforzo a Bologna, contro una squadra impaurita e involuta, di fatto incapace di costruire palle gol e ...

Il derby degli Inzaghi : Simone può "esonerare" Pippo : Domani la famiglia Inzaghi sarà tutta concentrata presso la stadio Dall'Ara. Papà Giancarlo e mamma Marina - coppia fissa ormai da 50 anni - saranno in tribuna ad assistere alla sfida tra i propri ...

Lazio - Simone Inzaghi : 'Sarà emozionante sfidare mio fratello' : Simone Inzaghi presenta così - a Sky Sport - la sfida al fratello Filippo , che guida i rossoblù emiliani. La 'sua' Lazio , dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto contro il ...

Lazio - Simone Inzaghi : 'Sfidare mio fratello sarà emozionante' : Simone Inzaghi presenta così - a Sky sport - la 'strana' sfida al fratello Filippo, che guida i rossoblu emiliani. La 'sua' Lazio , dopo 50 giorni di digiuno, ha ritrovato la vittoria e lo ha fatto ...

Bologna-Lazio - Simone Inzaghi : 'Contro Pippo sarà una sfida particolare. Da valutare Immobile e Milinkovic' : Contro il Cagliari la Lazio ha ritrovato la vittoria in campionato dopo quasi 50 giorni, riprendendosi il quarto posto in classifica grazie al sorpasso sul Milan. Ora la trasferta di Bologna per il ...

Bologna-Lazio - gara particolare per Simone Inzaghi : “emozionante sfidare Pippo. Immobile? Dovrò parlarci” : L’allenatore della Lazio ha parlato della sfida con il fratello, soffermandosi poi sulle condizioni di Immobile Sfida alquanto particolare quella che attende la famiglia Inzaghi, con Pippo e Simone che si affronteranno al Dall’Ara nel boxing day di Serie A. LaPresse/Fabrizio Corradetti Bologna-Lazio li metterà uno contro l’altro per novanta minuti, un arco temporale nel corso del quale entrambi faranno di tutto per ...

Bologna-Lazio - Filippo Inzaghi : 'Che emozione sfidare mio fratello Simone' : Il Boxing Day propone, tra le altre, anche la sfida tra i fratelli Inzaghi. Filippo contro Simone, Bologna contro Lazio: certamente una partita particolare per i due allenatori. "Sarà strano ma sarà ...

Lazio Eintracht Francoforte - Simone Inzaghi in conferenza stampa IN DIRETTA : LIVE 15:15 12 dic C'è massima attenzione per l'arrivo di oltre 9.000 tifosi tedeschi, attesi a Roma per il match tra Lazio e Eintracht Francoforte. Dopo i disordini del match d'andata, infatti, sono ...

Simone e Pippo - un castigo per due : gli Inzaghi e il ritiro forzato : C'è caso che, quando loro facevano le... piccole pesti, papà Giancarlo e mamma Marina li avessero messi in castigo entrambi. Storie di mini zuffe e diverbi e dispettucci e "il gioco è mio-no-mio", ...

Chievo Lazio - la conferenza di Simone Inzaghi in diretta live : live 16:10 1 dic Dubbio sulla trequarti per Inzaghi, con Luis Alberto e Correa in lotta per un posto. Leiva unico indisponibile. 16:09 1 dic Il Chievo, ultimo in classifica con 1 punti, vive però un ...

Lazio-Milan - Simone Inzaghi pronto allo scontro diretto : “una gara che vale molto in chiave Champions” : Lazio, Simone Inzaghi ha presentato l’incontro col Milan confermando l’assenza di Leiva in mezzo al campo così come i problemi di Durmisi “Speriamo domani che i ragazzi si regalino una grande partita, siamo quarti e vogliamo mantenere la posizione. Ci aspetta una partita importante, uno scontro diretto contro una grande ma abbiamo nelle corde certe partite”. Battere il Milan per consolidare il quarto posto in ...