Scherma | la stagione di Coppa del mondo riparte da Katowice e Parigi

Scherma : riparte stagione cdm fioretto : ANSA, - ROMA, 10 GEN - riparte domani la stagione di Coppa del Mondo di fioretto. Riflettori sulle pedane di Katowice, dove saranno di scena le fiorettiste, e su quelle di Parigi. In Polonia 12 le ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : gli sciabolatori iniziano bene la stagione. Samele e Berrè ai vertici - ma sfuma il podio a squadre : Buon avvio di stagione per l’Italia nella Coppa del Mondo di sciabola maschile. Grande giornata sabato con ben due azzurri sul podio individuale, mentre non è stata altrettanto brillante la prova di domenica, in cui l’Italia non è riuscita a salire sul podio nella gara a squadre, dovendosi accontentare del quarto posto. Andiamo quindi ad analizzare quanto successo sulle pedane di Algeri nell’ultimo fine settimana. Luigi Samele è tornato ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : ad Algeri inizia la stagione della sciabola maschile. L’Italia vuole essere protagonista : La Coppa del Mondo di sciabola maschile riparte da Algeri per la prima tappa della stagione 2018-2019. Sulle pedane nordafricane ci attendono grandi assalti, visto che in gara troveremo tutti i migliori del circuito, fatta eccezione per il campione iridato in carica Kim Junghwan. Il più atteso sarà quindi lo statunitense Eli Dershwitz, argento ai Mondiali e attuale numero uno del ranking, che proverà a bissare il successo dello scorso anno. ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della sciabola maschile. Eli Dershwitz sfida i coreani - l’Italia punta su Curatoli e Berré : Questo fine settimana ad Algeri inizierà la nuova stagione della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Nell’ultimo atto della scorsa stagione, i Mondiali di Wuxi, era arrivata una doppietta della Corea del Sud che aveva conquistato il titolo individuale con Kim Junghwan e quello a squadre davanti all’Italia, che non riuscì però a brillare altrettanto nel torneo individuale. Nella nuova stagione i riflettori saranno puntati sul 23enne ...

Scherma paralimpica - scatta la nuova stagione di Coppa del Mondo : Bebe Vio trionfa a Tbilisi : L’atleta azzurra non lascia scampo alle avversarie, sua la vittoria nel fioretto individuale femminile nella prima tappa di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica E’ iniziata una nuova e appassionante stagione di Coppa del Mondo di Scherma paralimpica, è cominciato il viaggio verso le Paralimpiadi di Tokyo 2020 che partiranno tra meno di 650 giorni. A Tbilisi va in scena la prima tappa di questo appassionante viaggio, che vede ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : fiorettisti - sciabolatrici e spadiste aprono la nuova stagione : Super inizio di stagione per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. Si parte con un tris di armi in questo esordio: spada femminile, sciabola femminile e fioretto maschile. Si comincia (almeno guardando il fuso orario) da Tallinn dove a scendere in pedana saranno le spadiste. Ritorna in gara la Campionessa del Mondo in carica, Mara Navarria, che proprio in Estonia aveva vinto lo scorso anno, aprendo al meglio una stagione che poi è risultata ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018-2019 : parte la stagione del fioretto maschile. L’Italia vuole continuare ad essere grande protagonista : L’Italia riparte nella nuova stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile dopo aver chiuso il Mondiale di Wuxi da assoluta protagonista. Un vero e proprio dominio azzurro in terra cinese con il titolo mondiale di Alessio Foconi e la conferma sul gradino più alto anche del quartetto azzurro. Proprio il fiorettista ternano si è portato a casa anche la Coppa del Mondo e, insieme ai connazionali Daniele Garozzo (campione olimpico in ...