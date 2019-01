Non basta l' evocazione di Sturzo

Corinaldo - madre contro Sfera Ebbasta invita a 'Non giocare con i sogni dei ragazzini' : Il dolore, la rabbia, la perdita e il lutto. Sono questi i sentimenti che, probabilmente, hanno portato Donatella Magnini a un lungo sfogo sul gruppo Facebook “Giustizia per le vittime di Corinaldo”. La donna era una madre come tante fino a quando, nella notte dell'8 dicembre scorso, la sua vita ha subito una tragica battuta d’arresto. I fatti Daniele Pongetti, figlio sedicenne della Magnini, muore per il crollo di una balaustra nella discoteca ...

Nba : brutta sconfitta per gli Spurs di Belinelli - a Houston Non basta super Harden : Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive di San Antonio , che nonostante i 14 punti di Marco Belinelli , il migliore dei suoi,, va ko contro Memphis, 86-96,. Cade anche Houston con ...

NBA - Houston-Milwaukee 109-116 : Harden da 42 Non basta - Antetokounmpo vince la sfida tra MVP : In una battaglia per il titolo di MVP, ad avere la meglio è stato Giannis Antetokounmpo. Sono stati infatti i suoi Milwaukee Bucks a frenare l'incredibile corsa di James Harden, andando ad espugnare ...

Volley femminile - serie A1 2019 - 15ma giornata. Egonu dice 44 ma Non basta a Novara : Scandicci vince il big match e avvicina la vetta : Scandicci corsara nello scontro al vertice della quindicesima giornata in serie A1 femminile. La Savino del Bene infligge la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate alla capolista Novara che resta comunque in testa alla classifica. match spettacolare ed emozionante che conferma le difficoltà della formazione piemontese in questa fase della stagione e una certa involuzione nel gioco e, allo stesso tempo, la crescita della squadra di ...

Automotive - Non bastava lo scandalo del diesel. Le multinazionali del settore pizzicate a fare cartello sui prezzi a spese dei consumatori. ... : L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato, per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro, i principali gruppi automobilistici operanti in Italia nel settore della ...

Lo sfogo della mamma di una vittima con Sfera e Basta : 'Non postare foto idiote'

La mamma di una vittima di Corinaldo contro Sfera Ebbasta. "Non giocare più con i sogni dei ragazzini" : "Tu e i tuoi collaboratori imparate a non giocare con i sogni dei ragazzini che, pur avendo pagato, sono stati presi in giro e sono morti nell'attesa che tu arrivassi". È lo sfogo amarissimo diretto a Sfera Ebbasta, di Donatella Magagnini, mamma di una delle vittime della calca all'uscita della Lanterna Azzurra, Daniele Pongetti, morto a 16 anni, insieme ad altri quattro ragazzini e ad una donna di 39anni, madre di 4 figli.La donna si ...

Calcio : Giorgetti - 'tolleranza zero per violenti ma Non basta repressione' : ... Giancarlo Giorgetti, sollecitato dai giornalisti durante la presentazione delle iniziative per il Giorno della Memoria, interviene sui fenomeni di violenza e razzismo che si verificano nel mondo ...

Carige - Modiano : per salvarla bastano 320 mln Non miliardi : Genova, 9 gen., askanews, - 'Per salvare Carige bastano 320 milioni, che sono quelli che il fondo interbancario nel suo ramo volontario aveva stanziato come obbligazione subordinata che ci metteva in ...

Nelle scuole le telecamere Non bastano : A Roma sono state arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica, responsabili -secondo gli inquirenti- di maltrattamenti su alcuni bambini tra i tre e i cinque anni. Questo ennesimo episodio di violenza a danno di persone indifese da parte di chi dovrebbe prendersi cura di loro, oltre a suscitare una giusta indignazione e preoccupazione da parte di chi affida i propri cari Nelle loro mani, impone una riflessione seria e non demagogica ...

Auto – 24 Ore di Daytona - Fernando Alonso affila gli artigli : “la squadra è forte - ma in queste corse potrebbe Non bastare” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo la Roar Before Daytona 24, tradizionale tre giorni di test collettivi che precede la corsa vera e propria Il week-end del 26 e 27 gennaio si avvicina, Fernando Alonso si prepara alla tradizionale 24 Ore di Daytona, appuntamento importante del calendario 2019 dello spagnolo. Photo4/LaPresse La Roar Before Daytona 24 si è conclusa in maniera positiva per l’asturiano, che tuttavia non ha intenzione di ...

Carige - rivolta della base contro M5S : 'Non siamo scemi - basta superc...' : Sei una delusione politica, siete peggio dei predecessori, fate le stesse cose e cambiate nome'. 'La cosa vergognosa - è il commento postato da Francesco sotto a un altro post - è la vostra pretesa ...