Nba | verso l' All Star Game | Doncic sorpassa persino Curry e l' America è ai suoi piedi

Nba - Derrick Rose e Luka Doncic : i voti dei tifosi li spingono verso l'All-Star Game : La point guard dei Celtics precede un altro nome per certi versi sorprendente, quello di un super veterano come Dwyane Wade: nella sua ultima stagione NBA, i tifosi di tutto il mondo hanno ...

Nba – Steph Curry lancia la sfida ai Raptors : “ai Playoff sarà tutto diverso - ci ricorderemo di queste sconfitte” : Steph Curry rimanda la sfida ai Toronto Raptors nei prossimi Playoff: se le due squadre dovessero incontrarsi, il playmaker degli Warriors promette un esito ben diverso Due vittorie in due partite. Percentuale di successi del 100% in stagione per i Toronto Raptors contro i Golden State Warriors. La franchigia canadese ha battuto in entrambe le sfide i Campioni NBA, dimostrando di essere un team in netta crescita. Se a Toronto le assenze di ...

Nba – Allen Iverson la tocca piano : “LeBron James è il migliore della sua generazione - Michael Jordan è Dio” : Allen Iverson dice la sua sul paragone LeBron James-Michael Jordan: il primo è il miglior giocatore della sua generazione, il secondo è ‘Dio su un campo da basket’ Una delle discussioni più accese riguardanti l’NBA riguarda, come spesso accade negli sport, chi sia il G.O.A.T, il miglior giocatore della storia. A contendersi questo incredibile riconoscimento sono solo in due: Michael Jordan, l’icona del basket ...

Nba - Hezonja schiaccia e imita Iverson - Giannis Antetokounmpo non la prende bene : 'Alla prossima gli tiro un pugno' : Le immagini di quanto successo ieri sera nel primo quarto della sfida tra Milwaukee Bucks e New York Knicks ormai hanno già fatto il giro del web. Lanciato in contropiede, Mario Hezonja è volato a ...

Nba - il caso Markelle Fultz si tinge di giallo. E si va verso l'addio con Philadelphia : Una storia incredibile, che va verso un epilogo con ogni probabilità triste, invece che lieto. Un anno e mezzo dopo essere stato scelto dai Philadelphia 76ers con la prima chiamata assoluta al Draft ...

Nba – Kyrie Irving spiazza tutti : “mi ritirerò verso i 30 anni” : Kyrie Irving spiazza tutti e parla apertamente del suo ritiro: niente carriera lunga per il playmaker dei Celtics che intende ritirarsi all’apice della sua forma fisica Negli ultimi giorni, lo sport preferito da Kyrie Irving non è più il basket ma è ‘fare dichirazioni ad effetto’. Il playmaker dei Boston Celtics, dopo aver insultato la Festa del Ringraziamento (ed aver chiesto scusa), ha parlato apertamente anche del suo ...

Nba - follia di Richardson : lancia tre volte la scarpa verso il pubblico/ Video - il play rischia una squalifica - IlSussidiario.net : Nba, follia di Josh Richardson:lancia tre volte la scarpa contro il pubblico. A fine gara le scuse del playmaker dei Miami Heat che rischia una squalifica

Nba – Allen Iverson sul futuro di Carmelo Anthony : “non si ritira - vi spiego perché” : Allen Iverson commenta la volontà del taglio di Carmelo Anthony da parte dei Rockets e le possibilità in merito al ritiro di Melo Negli ultimi giorni l’avventura di Carmelo Anthony in maglia Rockets ha preso una piega alquanto negativa. L’ex OKC non si é adattato come la franchigia texana si aspettava, portando pochi punti in attacco e risultando pressoché nullo in difesa. Motivi per i quali la dirigenza di Houston ha optato ...

Nba – Comunicato ufficiale dei Rockets : Carmelo Anthony verso l’addio - si cerca l’accordo per la risoluzione : Gli Houston Rockets escono finalmente allo scoperto: la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la risoluzione del contratto La situazione era alquanto prevedibile, viste le numerose assenze ‘per malattia’ degli ultimi match. Mancava solo l’ufficialità che i Rockets hanno dato nelle ultime ore: tramite un Comunicato ufficiale, la franchigia texana ha annunciato di essere in trattativa per la ...