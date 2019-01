God of War riceve 12 nomination ai D I C E Awards

God of War riceve il maggior numero di GOTY del 2018 battendo Red Dead Redemption 2 : Dopo il suo lancio, tutti si aspettavano che Red Dead Redemption 2 avrebbe fatto piazza pulita di riconoscimenti da parte di pubblico e stampa specializzata, eppure stando a quanto possiamo vedere su Blogspot è stato God of War a collezionare il maggior numero di riconoscimenti.A vincere il premio del gioco più acclamato da critica e pubblico è dunque l'ultima avventura di Kratos firmata da Cory Barlog, mentre al secondo posto si piazza Red Dead ...

I piani per i DLC di God of War erano troppo ambiziosi - racconta Cory Barlog : God of War è senza dubbio un'esperienza sensazionale, ma se vi fossero stati proposti anche dei DLC come avreste reagito?Si tratta di un titolo dalle dimensioni importanti, sottolinea Pushsquare, per cui il fatto che sia stato lanciato un gioco completo fin dal primo giorno, senza contenuti extra post lancio, è tutto sommato un plauso. Cory Barlog aveva tuttavia in mente un piano per quanto riguarda i DLC, ma è convenuto che sarebbe stato ...

I personaggi di Super Smash Bros. Ultimate visti attraverso gli occhi dell'art director di God of War : Cos'hanno in comune God of War e Super Smash Bros. Ultimate? Sicuramente l'interesse del talentuoso Raf Grassetti, artista che negli anni ha lavorato in Hasbro, Ubisoft, BioWare, EA, Marvel e che ora fa parte di Sony Santa Monica.Per chi non lo sapesse, Grassetti ha ricoperto il ruolo di art director nell'apprezzatissimo ultimo capitolo delle avventure di Kratos ed è comprensibilmente un grande fan dei videogiochi in generale. Per questo motivo ...

Il director di God of War : sarebbe impossibile competere con i giochi open world realizzati da Ubisoft e Rockstar : Anche diversi mesi dopo il suo lancio su PlayStation 4, God of War continua ad essere elogiato da critici e fan. Infatti, un po' sorprendentemente forse, l'esclusiva PS4 è riuscita a battere anche Red Dead Redemption 2 aggiudicandosi il premio Game of the Year ai recenti The Game Awards 2018.Tuttavia, parlando con GamesBeat come parte di una lunghissima intervista, il Game director Cory Barlog ha rivelato che non pensa sarebbe possibile ...

God of War non sarà - mai - un open world : Focus dell'intervista Il focus dell'intervista ha riguardato la spiegazione che Barlog ha fornito sul perché la sua attuale più grande creazione non sia un mondo aperto , un open world , . Il motivo ...

God Of War : all'inizio Atreus non doveva essere il figlio di Kratos : Se, come noi, avete imparato ad apprezzare God Of War 2018 anche per il legame che unisce il protagonista, Kratos, con il figlio Atreus, resterete probabilmente sorpresi apprendendo che l'idea alla base della figura di quest'ultimo era inizialmente diversa, nell'intento del creative director Cory Barlog.È quanto rivela Barlog stesso in un'intervista concessa a VentureBeat e ripresa da Gamepur: nelle prime fasi di lavorazione del gioco, il ...

Qual è il miglior gioco del 2018 per gli utenti di Metacritic? God of War sbaraglia la concorrenza : Sembra proprio che il ritorno di Kratos e la nuova strada imboccata da God of War siano stati apprezzati non poco e a sottolinearlo ci sono diversi riconoscimenti più o meno importanti. Dopo il premio di gioco dell'anno ai seguitissimi The Game Awards 2018, l'esclusiva PS4 è ancora una volta il Game of the Year ma questa volta solamente per gli utenti, i "semplici" giocatori.Se nella classifica che raccoglie la media voto delle varie testate ...

GDC Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 ha il maggior numero di nomination - a seguire God of War e Spider-Man : In occasione dei Game Developers Choice Awards 2019 è stata pubblicata la lista ufficiale delle nomine per eleggere i migliori titoli dell'anno, e come riporta Dualshockers, Red Dead Redemption 2 è sul podio per quanto riguarda numero di nomination.Come possiamo vedere infatti i titolo Rockstar ha collezionato 7 nomination, mentre a seguire troviamo God of War e Spider-Man con 6 nomine ciascuno.Vediamo di seguito la lista completa dei titoli con ...

Il creative director di God of War svela quali sono i giochi PlayStation che ha amato di più e che lo hanno influenzato maggiormente : Durante un'intervista con Official PlayStation Magazine, il creative director di God of War, Cory Barlog, ha svelato il suo gioco PlayStation che ha amato di più.Ebbene, come segnala Gamepur, è Metal Gear Solid di Hideo Kojima per la prima PlayStation, anche se ha precisato che "questa è una domanda davvero difficile"."Scegliere un solo gioco è quasi impossibile per me, ma se dovessi farlo, sarebbe Metal Gear Solid".Read more…

God of War : un fan ricrea la location di Alfheim utilizzando i LEGO : God of War per PlayStation 4 è stato sicuramente uno dei migliori giochi usciti lo scorso anno, l'esclusiva PS4 ha convinto tutti, critica e pubblico, espandendo ancora di più la base di fan della serie. Oggi, vi parliamo proprio della particolare opera di un fan che ha realizzato qualcosa di piuttosto singolare. Come segnala Comicbook, Marius Herrmann ha condiviso la sua personale interpretazione della location di Alfheim, ricostruita ...

Red Dead Redemption 2 è il Game of the Year 2018 di EDGE. God of War si rivela il grande sconfitto : Vedere Red Dead Redemption 2 premiato come Game of the Year 2018 non è di certo qualcosa di impensabile ma EDGE ha comunque inserito alcune scelte stupefacenti all'interno delle proprie premiazioni.La rivista ha suddiviso le premiazioni in diverse categorie decretando dei Game of the Year singoli per poi stilare una sorta di top 10 che raccoglie i migliori giochi dell'anno secondo la redazione. Ciò che salta maggiormente all'occhio sono i ...

Aspettando il Game of the Year 2018 - chi la spunterà tra God of War e Red Dead Redemption 2? : Il momento di eleggere il Game of the Year 2018 è ormai praticamente arrivato: quale sarà il miglior titolo ad aver toccato gli scaffali dei negozi nell'annata che sta per concludersi? Ovviamente tanti sono i candidati che sperano di portare a casa il premio dedicato al miglior titolo in assoluto, un riconoscimento che premia gli sforzi degli sviluppatori e che di fatto consente a tutti di avere il polso della situazione per quanto concerne ...

The Last of Us Part 2 figlio di God of War e Marvel’s Spider-Man? Parla Naughty Dog : I lavori su The Last of Us Part 2 procedono senza sosta: il team di Naughty Dog non vuol prendersi nemmeno una pausa per cercare di consegnare nei più brevi tempi possibili il prodotto finito alla propria community. Ovviamente i fan sanno bene che per avere un titolo dagli standard qualitativi elevati la pazienza è la maggiore tra le virtù, e quindi poco importa se le tempistiche non sono tra le più brevi in assoluto. Certo è che per The Last ...

Il creatore di God of War si scusa con i fan dopo una serie di accesi Tweet riguardo Beyond Good & Evil 2 : Recentemente il creatore di Twisted Metal e God of War David Jaffe, ha commentato tramite alcuni post su Twitter il fatto che in molti si sono stupiti (ed arrabbiati) nel sapere che l'attesissimo Beyond Good & Evil 2 richiederà di essere permanentemente online. Come riporta Dualshockers, il primo capitolo della saga uscì su PS2 e di conseguenza erano in molti ad aspettarsi un titolo focalizzato sulla componente per giocatore singolo. Così ...