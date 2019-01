Coppa del Mondo | Di Veroli 2° a Heidenheim | primo podio tra i ' grandi' per l' oro di

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : duello Boe-Loginov nell’inseguimento - Fourcade tenta di inserirsi : Neve, vento e freddo: un tempo da lupi, quello che ci si aspettava ad Oberhof (Germania), sede della quarta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Prima o poi doveva accadere ed oggi è arrivato il termine dell’egemonia nelle sprint del norvegese Johannes Boe. Dopo aver posto il proprio sigillo nei primi tre appuntamenti, in terra tedesca il leader della classifica generale ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un rivale ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : primo podio per Davide Di Veroli. Secondo posto ad Heidenheim : La Scherma italiana ha in casa un talento eccezionale. Davide Di Veroli a 17 anni sale per la prima volta in carriera sul podio in Coppa del Mondo dopo aver chiuso al Secondo posto nella prova di spada maschile ad Heidenheim. L’ennesimo grande risultato per il romano, che ha vinto davvero tutto a livello giovanili e che era reduce dalla medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires dello scorso anno. Il cammino di Di Veroli ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Ryoyu Kobayashi domina - Alex Insam qualificato con il 35° posto : Si sono appena concluse le qualificazioni della gara sul Trampolino Dal Ben di Predazzo (HS135), in Val di Fiemme. Non fa quasi più notizia il nome del primo classificato: Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, con un Salto che per lui è al risparmio: la misura è di 134.5 metri, il punteggio di 146.5. Dopo aver portato in Giappone il Grande Slam nella Tournée dei 4 Trampolini, il dominatore stagionale non mostra alcuna intenzione di interrompere il ...

Coppa Italia - i convocati della Juventus : out Mandzukic e Cancelo : TORINO - Esordio della Juventus in Coppa Italia , per la prima gara dell'anno, domani sera contro il Bologna al Dall'Ara. Terminata la rifinitura del pomeriggio, la società ha diramato la lista dei ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Lisa Vittozzi cerca il bis nell’inseguimento. Dorothea Wierer per la gran rimonta : Saranno quattro le azzurre in gara domani nella 10 km femminile ad inseguimento valida per la Coppa del Mondo di Biathlon in programma ad Oberhof, in Germania: per la prima volta in carriera avrà letteralmente pista libera davanti a sé la nostra Lisa Vittozzi, mentre 15ma e 16ma a partire saranno Federica Sanfilippo e Nicole Gontier, mentre è chiamata alla grande rimonta Dorothea Wierer, che ha chiuso soltanto 24ma, ad oltre un minuto dalla ...

Snowboard - Coppa del Mondo Kreischberg 2019 : uno strepitoso Loris Framarin vola in finale nello Slopestyle : Secondo appuntamento per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Snowboard nella specialità dello Slopestyle: atleti impegnati in quel di Kreischberg, Austria. Sono andate in scena oggi le qualifiche, con alcuni risultati di rilievo in casa Italia. Uno strepitoso Loris Framarin, classe 1998, riesce ad agguantare una clamorosa finale diretta: 77.91 il suo miglior punteggio, che vale la terza piazza nel primo raggruppamento. Domani potrà giocarsi ...

Sci di fondo – Coppa del Mondo : si gareggia a Dresda : le sensazioni di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint a TL : Federico Pellegrino racconta le sue sensazioni alla vigilia della sprint a tecnica libera di Coppa del Mondo in programma a Dresda Le parole di Federico Pellegrino alla vigilia della sprint in tecnica libera di Dresda, sesta prova dell’anno di specialità in Coppa del Mondo. Il campione valdostano, secondo nella graduatoria di specialità con 237 contro i 304 dell’assente Johannes Klaebo, va a caccia del secondo successo ...

Sci alpino – Azzurri pronti per Adelboden : le parole di De Aliprandini e compagni alla vigilia del gigante di Coppa del Mondo : Le parole degli Azzurri alla vigilia del sesto gigante di Coppa del Mondo, in programma per domani ad Adelboden Adelboden non è esente dalle nevicate che in questi giorni stanno imperversando al di là dell’arco alpino. Sulla pista Kuonisbaergli va in onda sabato 12 gennaio il sesto gigante dell’anno di Coppa del Mondo (prima manche alle 10.30 tracciata dall’allenatore responsabile Alessandro Serra, seconda manche alle ...

Basket - Serie A 2019 - 15a giornata : in cinque a caccia dell’ingresso in Coppa Italia - Trento-Brindisi scontro diretto : Sono le Final Eight di Coppa Italia del prossimo febbraio a Firenze l’argomento unico che ruota attorno a tutta la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata della Serie A 2018-2019. cinque squadre si trovano ancora in cerca di un posto al Mandela Forum: Sassari, Brindisi, Bologna, Trieste e Trento. Andiamo a vedere nel dettaglio le prospettive che offre il giro di boa del nostro campionato. GERMANI Basket BRESCIA-UMANA REYER ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Johannes Boe in vetta - Loginov insegue : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e il francese Martin Fourcade ha iniziato la propria ricorsa verso la sua ottava vittoria consecutiva nella Classifica generale. Un fenomeno assoluto il 30enne nativo di Perpignan desideroso di regalarsi nuovi trionfi ed essere protagonista di nuove imprese. Non sarà cosa facile perché il norvegese Johannes Boe vorrà contrastarlo. Lo ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Aleksandr Loginov batte Johannes Boe nella sprint - Lukas Hofer decimo : Prima o poi doveva succedere e ad Oberhof (Germania) il dominio del norvegese Johannes Boe termina. nella sprint del quarto appuntamento della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon maschile, è stato il russo Aleksandr Loginov ad interrompere l’egemonia dello scandinavo. Una prova perfetta quella dell’atleta con il pettorale numero 17: velocissimo sugli sci stretti e preciso al poligono con lo zero ed una velocità di esecuzione ...

Slittino naturale - Coppa del Mondo Winterleiten 2019 : Pigneter/Clara vincono nel doppio - secondi Lambacher/Lambacher : Un inizio di stagione non eccezionale, ora però arriva il pronto riscatto. Patrick Pigneter e Florian Clara continuano a dettar legge nel doppio della Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Nella tappa di Winterleiten i veterani azzurri tornano al successo: con la vittoria odierna si portano anche in testa alla classifica, a caccia dell’ennesimo trionfo. Miglior tempo nella prima run, stesso discorso nella seconda manche: non ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Johannes Rydzek detta legge in rimonta - dodicesimo Alessandro Pittin : Arriva finalmente la prima vittoria tedesca a livello individuale per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Combinata nordica 2018-2019. Nell’unica tappa italiana, in Val di Fiemme, ad imporsi è Johannes Rydzek: rimonta vincente per il campione olimpico in carica. Si interrompe il dominio della Norvegia: il leader della classifica generale Jarl-Magnus Riiber non ne ha per tenere il ritmo dei migliori nel fondo e perde punti importanti in ...