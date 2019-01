C' è gente che ruba tombini dai parchi gioco

Agente Todibo : 'Ha scelto il Barcellona perché può avere più spazio rispetto alla Juventus' : Un affare sfumato, per la Juventus. alla fine Jean-Clair Todibo ha scelto il Barcellona, che ne ha ufficializzato l'acquisto dal Tolosa negli scorsi giorni. L'Agente del giocatore, Bruno Satin, ha ...

«Chelsea e Higuain sempre più vicini. Il fratello agente è a Londra» : LONDRA - Gonzalo Higuain sarebbe davvero vicino dal riabbracciare Maurizio Sarri , tecnico che lo ha allenato a Napoli e con il quale ha siglato il record di gol segnati in Serie A, 36. Il fratello e ...

Calciomercato Torino - l’agente di Pereyra : “Piace a Mazzarri e al Chelsea” : Calciomercato Torino, l’agente di Pereyra esce allo scoperto- Potrebbe essere uno degli uomini principali attorno al quale ruota il mercato invernale. Roberto Maximiliano Pereyra, in forza al Watford, è stato accostato nelle ultime settimane al Torino. Mazzarri stima il giocatore e l’argentino, di ricambio, stima il tecnico toscano. Potrebbe essere un matrimonio relativamente facile, ma […] L'articolo Calciomercato Torino, l’agente di ...

Higuain-Chelsea - l’agente è a Londra : la posizione della Juve : HIGUAIN CHELSEA- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, il fratello e agente di Higuain sarebbe volato a Londra in attesa di un segnale netto e deciso da parte del Chelsea. Come noto, il club londinese sarebbe pronto a mettere le mani sul Pipita, ma resta da capire e valutare la posizione del […] L'articolo Higuain-Chelsea, l’agente è a Londra: la posizione della Juve proviene da Serie A News ...

MotoGP - polemiche tra Lorenzo e l’agente di Petrucci : “Ho solo 5 titoli e 68 vittorie in più” : Un colpo di mercato che ha portato alcune polemiche: Jorge Lorenzo si è trasferito dalla Ducati alla Honda ufficiale, mentre sulla Rossa è arrivato Danilo Petrucci. Stipendio ovviamente molto più basso per l’italiano in confronto al maiorchino, come ha sottolineato in un’intervista il manager del nativo di Terni: “Danilo non ha ancora vinto un GP ma Lorenzo ha preso 25 milioni in due anni, la differenza tra i due piloti è ...

GE Kitchen Hub è il display intelligente da 27 pollici che accompagnerà i cuochi e le cuoche : Dagli smartphone agli smartwatch e dalle macchine fotografiche fino ad arrivare ai frigoriferi: Android, il sistema operativo di Google lanciato nel 2008, è oramai […] L'articolo GE Kitchen Hub è il display intelligente da 27 pollici che accompagnerà i cuochi e le cuoche proviene da TuttoAndroid.

Vittorio Feltri : 'La gente è più vicina alle idee di Matteo Salvini che al Papa' : La prima puntata dell'anno de 'L'aria che tira', il popolare programma mattutino di approfondimento politico e di attualità trasmesso su La7 è iniziato con il botto. Vittorio Feltri, in collegamento da Milano, non si è risparmiato nel lanciare bordate molto critiche nei confronti di Papa Francesco e del Partito Democratico. Il tema del giorno era incentrato sull'appello del pontefice all'accoglienza rivolto ai governanti europei durante l'omelia ...

Chelsea - l'agente di Morata a Siviglia : si scalda la pista spagnola : Il Siviglia fa sul serio per Alvaro Morata. Al 'Sánchez-Pizjuán' quartier generale del club andaluso, è infatti andato in scena un incontro tra Joaqun Caparrs, direttore dell'area sportiva del ...

Arriva la ciotola intelligente che riconosce l'animale domestico : Varese, 4 gen. (Labitalia) - L’intelligenza artificiale trova applicazione anche negli oggetti d[...]

CES 2019 - l’italiana Volta vince l’Innovation Award con la ciotola intelligente che riconosce l’animale domestico : L’intelligenza artificiale trova applicazione anche negli oggetti dedicati agli animali domestici. Con la ciotola Mookkie, capace di riconoscere il singolo animale, l’azienda italiana Volta® specializzata nello sviluppo di prodotti AI-centrici ha vinto l’Innovation Award nella categoria Smart Home al CES 2019. L’impresa riceverà il prestigioso premio il 7 gennaio a Las Vegas dalla Consumer Technonogy Association, l’associazione dei consumatori ...

Cina - per le grandi banche è urgente coprire il capitale mancante : Vari analisti osservano che le costrizioni sul capitale delle banche faranno sì che le tentazioni delle autorità di procedere a nuovi stimoli all'economia andranno incontro a serie difficoltà, ...

Formiche su paziente a Napoli - il ministro Grillo : «Pagherà chi sbaglia - urgente un commissario per la Sanità» : «È incredibile che per la terza volta siano segnalate Formiche nei locali e, cosa intollerabile, sui pazienti dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. La persistenza del problema...

Perché abbiamo bisogno di una riscossa urgente : Le parole del discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ci hanno ricordano come l'Italia stia giocando da anni una partita durissima su un campo da gioco difficile. ...