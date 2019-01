Carlo Calenda con Nicola Zingaretti sulla lista senza simbolo Pd | Pronto a

Carlo Calenda : "Pronto a candidarmi alle europee" : Carlo Calenda è pronto a candidarsi per le europee. L'ex ministro dello sviluppo economico, sentito dall'Adnkronos, si dice soddisfatto dalla proposta di Nicola Zingaretti, che oggi avanza la possibilità di una lista aperta alle europee con la disponibilità a rinunciare al simbolo Pd per un progetto aperto. La disponibilità di Zingaretti una lista unitaria alle Europee senza il simbolo del Pd, è un passo verso ...

Carlo Calenda trivella i 5 stelle : "Da loro retorica ambientalista - slogan ed incapacità" : retorica ambientalista, slogan ed incapacità di assumersi le proprie responsabilità. L'ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda descrive così "il filo rosso" che lega il comportamento del Movimento 5 stelle, dopo il sì alle trivellazioni nel Mar Ionio nonostante lo stop annunciato in campagna elettorale. "È esattamente la stessa cosa -sottolinea Calenda all'Adnkronos- avvenuta nelle vicende Ilva e Tap. ...

Manovra - Carlo Calenda : “Una follia - si vede che Salvini e Di Maio non hanno mai lavorato” : L'ex ministro Carlo Calenda attacca il governo e parla di una Manovra folle che "rischia di farci andare contro un muro". Poi un attacco ai due vicepresidenti del Consiglio in riferimento alla legge di Bilancio: "Si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo".Continua a leggere

Carlo Calenda attacca Di Maio e Salvini : "Si vede che non hanno mai lavorato" : "Una follia che rischia di farci andare contro un muro, si vede che Di Maio e Salvini non hanno mai lavorato in vita loro e non hanno alcuna esperienza di governo". A bocciare senza appello la manovra è l'ex ministro del Pd Carlo Calenda intervistato da 'La Stampa' che sottolinea la negatività dei "tagli agli investimenti" e le "clausole di 23 miliardi sull'Iva" che tradiscono "la volontà di andare al voto dopo le ...

Carlo Calenda : "Zingaretti con D'Alema per un'alleanza con M5s? Gentiloni dica una parola chiara" : "Non capisco. L'idea di Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni è ricominciare da D'Alema, Bettini, Bassolino etc per fare un'alleanza con i 5S che stanno crollando in mezzo a mille contraddizioni? Che senso ha. Non si comprende". Lo scrive Carlo Calenda pubblicando la foto di un pezzo di Repubblica sul ventennale ieri di Italianieuropei dal titolo 'La vecchia ditta, gli zingarettiani e la tentazione grillina'. "A volte ritornano", il ...

Pd - Carlo Calenda chiede di fermare tutto : 'Niente primarie, porterebbero solo confusione. Serve time out' dice intervistato da Repubblica. Renzi respinge invito di Zingaretti a candidarsi capolista alle elezioni europee -

Carlo Calenda : "Di Maio ha mentito quattro volte - dovrebbe dimettersi" : "Di Maio ha mentito da Ministro per la quarta volta. In nessun paese civile gli sarebbe consentito di rimanere al suo posto. Mentire in campagna elettorale o quando si è all'opposizione è una cosa, mentire da Ministro comporta le dimissioni". Lo scrive l'ex ministro allo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, in un post elencando anche le quattro bugie che contesta al suo successore. "Queste sono le quattro menzogne accertate di Di ...

Pd tra congressi e incontri. A dicembre Carlo Calenda a San Benedetto : SAN Benedetto DEL TRONTO Il Pd si prepara alla doppia fase congressuale con un occhio alle future elezioni europee di primavera. Il 2 dicembre si svolgeranno le primarie per eleggere il nuovo ...

Orizzonti selvaggi. Recensione al libro di Carlo Calenda : La Politica ha ceduto terreno all'economia in modo indiscriminato. E leggere questa critica da parte di chi, almeno nell'immaginario comune, è espressione proprio di quell'elite economica colpisce. ...

Congresso Pd - Carlo Calenda appoggia Marco Minniti : La candidatura di Minniti alla segreteria del Pd trova un sostegno "pesante", quello di Carlo Calenda. L'ex ministro commenta su Twitter: "Molto contento. Marco è una persona di livello. Lo sosterrò. È stato un collega prezioso al governo che si è sobbarcato un carico difficile. L'importante è che tra lui, Zingaretti e Richetti prevalga un approccio di reciproco rispetto. Sono tutte e tre persone di grande ...

Carlo Calenda contro l'uso dei videogiochi : "Impediscono lo sviluppo del ragionamento. A Casa mia non entrano" : A far infuriare Carlo Calenda, più della politica sono stati i videogiochi. L'ex ministro dello sviluppo Economico ha espresso una dura posizione verso i giochi elettronici, arrivando a considerarli "Una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento- per poi aggiungere- A Casa mia non entrano".Il post di Calenda ha suscitato reazioni varie, tra l'approvazione e delle critiche più o meno ...

Carlo Calenda a Savona per visitare le zone colpite dal maltempo : Domani lunedì 5 novembre 2018 Carlo Calenda, già ministro allo sviluppo economico, farà visita a Savona. Afferma Roberto Arboscello segretario PD di Savona: 'Appreso della Presentazione a Genova del ...

Carlo Calenda contro i videogiochi - le reazioni degli sviluppatori e il bisogno di dialogo : In una discussione su Twitter, Carlo Calenda ha espresso tutte le sue riserve sul mondo dei videogiochi che hanno comprensibilmente scatenato la reazione di chi lavora nel settore o di chi ne parla abitualmente....