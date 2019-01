Bambina muore intossicata da monossido di carbonio

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : altra Bambina muore sulle piste da sci - 5 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Apertura nel caso della Sea Watch; Ennesimo tragico incidente sulle piste da sci , 5 gennaio 2019, .

Bolzano - slittino contro un albero : muore Bambina di otto anni - grave la madre : Una bambina di otto anni è morta verso le ore 13 a seguito di un incidente sulla pista da slittino del Renon. La bambina stava slittando insieme alla madre che ha perso il controllo della slitta ed è finita contro un albero. La bambina è morta sul colpo, mentre la madre che ha subito un politrauma è stata intubata e portata in ospedale a Bolzano dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. Sono intervenuti anche il soccorso alpino, l’assistenza ...

Si schianta contro la barriera della pista da sci : Bambina di 9 anni muore in Val di Susa : E' morta la bambina di 9 anni che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d'Oulx (Torino), in alta Valle di Susa.Trasportata all'ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Sulla pista di Sauze una pattuglia di sciatori dei carabinieri della stazione di Oulx.La piccola stava sciando insieme al papà sulla pista ...