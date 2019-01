Azionista Google fa causa a board | ha coperto molestie sessuali

ilfogliettone

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Undi, James Martin, ha fattoal consiglio di amministrazione della casa madre Alphabet per le buonuscite spropositate volte a coprire le. Nel ricorso si sostiene che i fondatori del motore di ricerca, Larry Page e Sergey Brin, insieme a tutto il resto del, abbiano partecipano "ad uno schema andato avanti per anni per copriree discriminazioni ad Alphabet".Lo hanno reso noto gli avvocati del querelanti durante una conferenza stampa. Il New York Times per primo aveva rivelato che la liquidazione da 90 milioni di dollari al papa' di Android, Andy Rubin, nel 2014, era legata alle accuse di una dipendente che ha detto di essere stata costretta da lui fare del sesso orale e che si erano rivelate credibili. La notizia sollevo' un'ondata di proteste all'interno della societa' che vide 20.000 dipendentimanifestare. ...