Avvio positivo per le borse europee

Saldi : Avvio positivo in Emilia-Romagna - buono l'afflusso di clienti : Le prime valutazioni Dopo le prime ore «la valutazione e l'andamento sono tendenzialmente positivi - osserva il direttore regionale di Confcommercio Emilia-Romagna, Pietro Fantini - c'erano ...

Fisco : Confesercenti - Avvio positivo e-fattura - costo di 600 mln : Roma, 2 gen. (Labitalia) - "Un avvio tutto sommato positivo" per la fattura elettronica, anche se "[...]

E-fattura : Avvio positivo ma costi alti per le imprese : Nonostante qualche intoppo tecnico e qualche incertezza degli operatori, si è registrato un inizio positivo per la fatturazione elettronica, obbligatoria dal primo gennaio 2019 . La preoccupazione ...

Borse verso Avvio positivo in scia al balzo di Wall Street. Spread in salita dopo l'ok alla Manovra : MILANO - Ore 8.55. Le Borse europee si accodano al balzo registrato ieri da Wall Street e si preparano a riaprire dopo la lunga pausa festiva in deciso rialzo. Ieri la piazza finanziaria Usa ha ...

Spread in calo a 291 puntiBorse verso un Avvio positivo : Lo Spread tra il rendimento di Btp e Bund cala nettamente in apertura a 291 punti. Venerdi' scorso il differenziale aveva chiuso a 308 punti, dopo essere sceso sotto quota 300 in giornata. Il tasso dei decennali scende al 3,283% dal 2,460% di venerdì Segui su affaritaliani.it

I futures USA preannunciano un Avvio positivo per Wall Street : Tornano gli acquisti sull'equity statunitense , come evidenziato dall' andamento positivo dei futures sui principali indici a stelle e strisce. Wall Street potrebbe dunque tentare il rimbalzo dopo la ...

Avvio di settimana positivo per Piazza Affari - Ftse Mib +0 - 40% : Roma, 12 nov., askanews, - Avvio di settimana positivo per Piazza Affari, con l'Ftse Mib che, dopo le prime battute, guadagna lo 0,4%, a 19.336 punti.

Borsa - Avvio positivo per Milano e le altre europee. Spread Btp-Bund in lieve calo a 294 punti : avvio positivo per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,6%, l'Ftse It All-Share un aumento dello 0,7%. Lo Spread tra Btp e Bund apre in lieve calo a 294 punti contro i ...