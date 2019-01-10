Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 | 45

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Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 9:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; ANCORA GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: IL TRAFFICO E‘ INFATTI BLOCCATO TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL KM 17+800; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 8:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; GROSSI DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA PONTINA: UN INCIDENTE AL KM 17+800 STA PROVOCANDO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL DI DECIMA VERSO Roma; OBBLIGATORIA, INOLTRE L’USCITA A CASTEL DI DECIMA. SUL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO, CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E APPIA. TRAFFICATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 10-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITA’ DEL 10 GENNAIO 2019 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI, COME DI CONSUETO IN QUESTE ORE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. DISAGI ANCHE PER COLORO CHE SONO IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE: QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA NEL QUADRANTE SUD, NEL DETTAGLIO SULLA Roma FIUMICINO, DOVE PERMANGONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; SITUAZIONE INVARIATA SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL RACCORDO ANULARE: PERMANGONO CODE RESIDUE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE BUFALOTTA E Roma TERAMO; RESTANDO SULLA Roma TERAMO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO SUL TRATTO URBANO, TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’: SITUAZIONE ANALOGA SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 19.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO CON CODE A TRATTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E CASILINA; NEL QUADRANTE NORD CODE IN VIA CASSIA, TRA L’OLGIATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; SULLA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER SEGNALARE CODE IN USCITA, TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE: RACCORDO DOVE LA CIRCOLazioNE E’ INTENSA SU ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 18.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DALLE PRINCIPALI CONSOLARI; IN VIA FLAMINIA CODE DA PRIMA PORTA FINO A MALBORGHETTO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO; RESTANDO NEL QUADRANTE NORD RALLENTAMENTI SULLA CASSIA, TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 17.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE; IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PONTINA E TUSCOLANA; IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E Roma TERAMO; PROSEGUENDO IN INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA ULTERIORI CODE TRA LE USCITE TUSCOLANA E APPIA; SULLA STESSA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE; NEL DETTAGLIO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA; RESTANDO NEL QUADRANTE SUD RALLENTAMENTI SULLA Roma FIUMICINO, TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO IL RACCORDO; INFINE QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA APPIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA DEI LAGHI E L’AEROPORTO DI CIAMPINO NELLE DUE DIREZIONI; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN CARREGGIATA INTERNA SULLA A1 DIRAMAZIONE Roma SUD SI STA IN CODA TRA TORRENOVA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 09-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 09 GENNAIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI RALLENTAMENTI IN VIA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NEI DUE SENSI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA ...