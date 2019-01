Salvini | gelo al vertice con Conte e Di Maio | Non mollo e faccio due passi

Nino D’Angelo contro Salvini e la Lega : “Prima noi meridionali eravamo trattati come gli immigrati” : Nino D’Angelo senza peli sulla lingua si proclama antirazzista e parla contro Salvini e la Lega Nino D’Angelo come De Magistris e Orlando. In una intervista a Repubblica il cantante napoletano si è scagliato contro la politica sull’immigrazione di Matteo Salvini, accusando il ministro dell’Interno di fare la voce grossa con i “migranti” e di tergiversare nel contrastare il razzismo degli ultras. “Sono antirazzista da quando sono nato”, ci ...

Migranti - gelo tra Salvini e Conte - il ministro : 'Altro che a prenderli con l'aereo! A casa' : 'Altro che farne sbarcare altri o andarli a prendere con barconi e aerei, stiamo lavorando per rimandarne a casa un bel pò. Scafisti e terroristi: a casa!'. Conte stasera ha dichiarato 'se Salvini non ...

Salvini pronto allo scontro sull'accoglienza dei migranti - gelo con Conte : Matteo Salvini è pronto ad andare allo scontro aperto con gli alleati di governo sulla questione dell'accoglienza dei migranti a bordo delle navi Sea Watch 3 e Sea Eye. Stando a quanto viene riferito all'AGI da fonti a lui vicine, il vice premier leghista è "molto deciso e non intende cedere" dalla sua posizione di contrarietà e il rischio è che si profili un nuovo caso Diciotti. ...

Lite sui migranti - mossa Di Maio : 'Porte aperte a donne e bambini' Gelo Salvini : 'Basta ricatti' : Mini-svolta del governo italiano nella serata di ieri sul tema migranti. Dopo giorni in cui a più riprese il ministro dell'Interno Matteo Salvini, aveva ribadito che l'Italia non era disponibile ad ...

«Basta con i ricatti». Il gelo di Salvini e l’asse tra i 5 Stelle e il premier Conte : Lo scontro tra i due vicepremier dopo l’appello di Di Maio ad accogliere in Italia donne e bambini sulla Sea-Watch 3. La competizione in vista delle Europee

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - il retroscena : "Da oggi due M5s - uno marca Matteo Salvini". È gelo : Non l'avrebbe presa benissimo, Alessandro Di Battista. Il retroscena del Corriere della Sera sull'incontro tra Dibba e Luigi Di Maio in Trentino, per la "farsa sulla neve" grillina, confermano le prime voci: il pasionario M5s, rientrato in Italia per la campagna elettorale delle europee, non sprizze

Migranti Open Arms - Boldrini : “Negando lo sbarco Salvini si dimentica il Vangelo” : "Negando alla nave della ong Open Arms l'attracco nei porti italiani, Salvini si comporta in modo sprezzante nei giorni che precedono il Natale e dimentica non solo i valori della Costituzione ma anche quelli del Vangelo, che si permette di strumentalizzare all'occorrenza", tuona l'ex presidente della Camera Laura Boldrini.Continua a leggere

Pensioni e reddito - il disgelo Conte-Ue crea tensioni con Salvini e Di Maio : La scelta del premier di offrire alla Commissione Ue l'abbassamento del deficit fino al 2,04%, preoccupa i due partiti di governo, per il possibile impatto sulle misure “di bandiera” della manovra: reddito di cittadinanza e “quota 100” sulle Pensioni...

'Finalmente siamo stati ascoltati - ora i fatti'. Disgelo tra il mondo dell'impresa e Salvini : Quattro pagine fitte fitte di appunti sulle proposte e sulle richieste avanzate dalle 15 associazioni di imprese. 'Materiale per tre manovre', scherza il vicepremier Matteo Salvini durante le due ore ...

Sicurezza - ok alla fiducia. Salvini : città più in ordine. Gelo M5S ma votano tutti : Chi invece ha subito voluto incassare la vittoria politica è stato il ministro dell'Interno Matteo Salvini che in una conferenza stampa, oltre a toccare i temi della più ampia attualità politica, ha ...

Rimpasto governo M5s-Lega/ Gelo tra Salvini e Di Maio - saltano Toninelli e Grillo? - IlSussidiario.net : Rimpasto governo M5s Lega: ultime notizie, alta tensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, saltano Toninelli e Grillo? Due strade per l'esecutivo.

Di Maio - gelo con Salvini : salta il vertice da Conti : Dicono a palazzo Chigi che oggi, appena concluso il vertice sulla Libia a Palermo, Giuseppe Conte tornerà a Roma «e risolverà tutto». Ma nessuno nelle stanze del governo...