Panini | quasi un miliardo di fatturato e passione Il mondo del calcio impari dalle

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Che l’Italia sia il Paese delle contraddizioni è cosa risaputa. Talmente ossimorico, al punto che perfino ildel– così mal frequentato, tra tifosi teppisti, presidenti furbacchioni e manager di dubbia moralità – è in grado di generare belle storie, di lavoro, impresa e. È il caso dellaspa, l’omonima e famosa casa editrice nata e cresciuta a Modena attorno alla pubblicazione degli album delle figurine dei calciatori e dell’Almanacco del. Un’azienda tutta italiana nello spirito oltre che nei lavoratori, recentemente passata attraverso differenti proprietà, ma sostanzialmente rimasta fedele alle radici popolari, nonostante gli anni, nonostante la crescita del volume di affari, oggi giunto aundi. Non un caso rarissimo in questa Italia che spesso mostra solo il lato brutto di sé, ma certamente una storia bellissima, ...