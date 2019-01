Guerra dazi | ancora progressi ma strada è lunga

Guerra dei dazi - l'Ue pronta a rendere permanenti le restrizioni all'acciaio Usa : Notificata al WTO l'intenzione di mantenere in vigore fino al 16 luglio 2021 le misure già decretate a luglio in risposta alla politica protezionistica di Trump.

Guerra dei dazi e rallentamento economico : crescono le proteste di operai lasciati senza salario : Il Clb, con base ad Hong Kong, opera per sensibilizzare il mondo sulla situazione operaia in Cina e sostiene l'urgenza della nascita di sindacati liberi nel Paese. Secondo il Clb, negli ultimi tre ...

Guerra dei dazi : avviati a Pechino colloqui Usa-Cina : Sono stati fatti "grandi progressi" in quanto i cinesi sono propensi a concludere l'accordo perché "la loro economia non sta andando bene" ha affermato Trump mentre per Xi la "collaborazione" tra i ...

Dazi - Cina e Stati Uniti tornano a trattare per evitare la Guerra commerciale : ...cinesi sono sottoposti a una crescente pressione per scendere a compromessi" poiché la crescente volatilità dei mercati finanziari e i timori di un improvviso rallentamento stanno colpendo l'economia ...

Corporate America sconta Guerra commerciale Usa-Cina. Non solo Apple - pagano dazio anche Ford e Tesla : La notizia del giorno, nel mondo Corporate e della finanza, è sicuramente l'annuncio shock di Apple che, causa il rallentamento dell'economia cinese, si è trovata costretta a tagliare l'outlook sul fatturato del primo trimestre .

Guerra commerciale - Cina annuncia : da gennaio tagli a dazi su 700 prodotti : Tutto questo fa parte degli sforzi continui per aprire la loro economia all'estero, anche delle esportazioni statunitensi. Tuttavia, come fanno notare alcuni osservatori, gli Stati Uniti potrebbero ...

Guerra commerciale : Cina sospende dazi aggiuntivi auto - abbassa per tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Qualcomm contro Apple e Cina contro Usa : la Guerra dei brevetti e dei dazi. : Il mondo della telefonia è da sempre un'arena privilegiata per le controversie dei giganti dell'hi-tech. Quella più famosa ha visto scontrarsi i due colossi del mobile dell'ultimo decennio: Apple e ...

Guerra dazi - Trump ha vinto la prima battaglia con la Cina : In una concessione importante, la Cina pare abbia accettato di rinunciare alla politica industriale giudicata dagli Usa 'sleale e anti concorrenziale' del 'Made in China 2025 : si tratterebbe di un passo indietro fondamentale, che rappresenta per l'amministrazione Trump un'...

Guerra dei dazi : Cina accetta di ridurre le tariffe sulle auto Usa al 15% : ... capo finanziario di Huawei e figlia del suo fondatore Ren Zhengfei, accusata dagli Usa di aver violato le sanzioni americane all'Iran, i due giganti dell'economia mondiale sembrano, dunque, voler ...

Schiarita su Guerra dazi aiuta i Mercati : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , al pari delle principali Borse Europee, rassicurate dalla ventata di ottimismo sulla controversia commerciale USA-Cina. L'andamento è positivo anche sul ...

Guerra commerciale : GM e Ford in rialzo - Cina sarebbe pronta a tagliare dazi auto da 40% a 15% : Ford e General Motors in rialzo nelle contrattazioni di premercato di Wall Street, sulla scia di indiscrezioni Bloomberg, secondo cui la Cina avrebbe deciso di tagliare i dazi doganali sulle auto ...

Guerra dei dazi : riprende il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale : Nonostante i timori di uno stallo potenziale per via dell'arresto della Cfo del colosso cinese Huawei, Meng Wanzhou, il dialogo tra Stati Uniti e Cina in campo commerciale sembra essere ripreso. A ...

Continua discesa mercati : paura per Guerra dazi e frenata economia : Gli ultimi dati macro provenienti dalle prime quattro economia della Terra - Stati Uniti, Cina Giappone e Germania - dipingono un quadro fosco per l'economia, segnalando una frenata dell'attività. ...