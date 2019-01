Coppa del Re | il Siviglia sbanca Bilbao

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2019 : Franz-Josef Rehrl il migliore nel PCR - bene Samuel Costa 20° : Ha avuto inizio quest’oggi la quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Combinata nordica in Val di Fiemme. I migliori atleti del circuito si sono esibii nel Provisional Competition Round, disputato sul trampolino di Predazzo, e nella prova di salto HS135 l’austriaco Franz-Josef Rehrl è stato il migliore con i suoi 135 metri a cui sono stati attribuiti 146.3 punti. Alle sue spalle il connazionale Mario Seidl (146.0) e il ...

Biathlon - Coppa del Mondo Oberhof 2019 : Johannes Boe non ha mai vinto - Martin Fourcade dato in grande forma : In questa stagione il norvegese Johannes Boe sta dominando la Coppa del Mondo di Biathlon, ma il transalpino Martin Fourcade, se vorrà riaprire la contesa, dovrà sfruttare al massimo la pista tedesca di Oberhof. Un tracciato che, come visto oggi con le donne, può essere anche benevolo al poligono se le condizioni atmosferiche sono buone, altrimenti saprà essere molto selettivo. Tanto difficile che nella località tedesca manca nell’albo ...

Sci - Coppa del mondo donne : Cortina recupera discesa libera St. Anton il 18 gennaio : Tra i motivi di interesse, anche il rientro alle gare della statunitense Lindsey Vonn, che aveva già annunciato di essere pronta per le gare austriache, e che ora tornerà invece in coppa del mondo ...

Bob - tutti i risultati della tappa di Coppa Europa andata in scena oggi ad Igls : Coppa Europa, giornata di esordi a Igls: prima volta per Micol Cattaneo, Giulia Chenet e Giacomo Proserpio Giornata interlocutoria e con qualche esperimento a Igls per il bob azzurro in Coppa Europa. Nel due femminile per la prima volta Tania Vicenzino e Giada Andreutti gareggiavano separate, con entrambe a fare da pilota in coppia rispettivamente con altre due ragazze arrivate dall’atletica, Micol Cattaneo e Giulia Chenet. I due ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la discesa a St. Anton sarà recuperata a Cortina. Lindsey Vonn fa il suo rientro sulla sua pista preferita : Grandi novità arrivano dal Mondo dello sci alpino. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili previste a St. Anton (Austria), valide per la Coppa del Mondo 2018-2019, la FIS ha chiesto agli organizzatori del weekend di Cortina (Italia) se fosse possibile recuperare una discesa nella giornata di venerdì, portando ad un ampliamento del programma originario. La risposta è stata affermativa e dunque nello splendido scenario italiano ...

Sci : Coppa del Mondo di Telemark a La Thuile in diretta le gare - VIDEO - : Stiamo avvicinandoci a grandi passi al top event dell'inverno a La Thuile: la Coppa del Mondo di Telemark. Il 20 e il 21 gennaio sulla mitica 3 Franco Berthod, perfettamente preparata, gareggeranno i ...

Coppa del Mondo di Biathlon : Vittozzi trionfa a Oberhof - Wierer fuori dalle prime venti : Lisa Vittozzi sulle orme di Dorothea Wierer . Nella sprint di Oberhof , in Germania, la 23enne atleta di Sappada centra il primo trionfo della sua carriera. In questa stagione, cominciata comunque ...

Sci : a Cortina una gara in più per Coppa del Mondo Femminile : Cortina d'Ampezzo, 10 gen. (AdnKronos) - La ventisettesima edizione della Coppa del Mondo di Sci Femminile di Cortina d'Ampezzo comincia con una promozione sul campo per la località ampezzana, come già era successo lo scorso anno. Dopo la cancellazione per troppa neve delle gare femminili di St. Ant

Slittino - Coppa del Mondo Sigulda 2019 : Dominik Fischnaller cerca la vittoria nel week-end lettone : Sesta tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, l’ultima prima dell’appuntamento più importante del 2019: i Mondiali di Winterberg. Ci si sposta nella gelida Lettonia: appuntamento su un catino abituale per il massimo circuito internazionale quello di Sigulda. Pista molto tecnica e spesso con temperature davvero glaciali quella baltica: ci sarà spazio dunque per diverse sorprese. L’Italia ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo slopestyle 2019 : rinviate a domani le qualificazioni femminili di Font Romeu : Oggi erano in programma le qualificazioni femminili della gara di slopestyle a Font Romeu (Francia), prova valevole per la Coppa del Mondo 2019 di questa disciplina dello sci freestyle. Le ragazze, però, non sono scese in pista a causa delle avverse condizioni meteo e dunque il turno preliminare è stato rinviato a domani (ore 13.45) insieme alla prova maschile, già schedulata per venerdì 11 gennaio. Nel weekend, invece, andranno in scena le ...