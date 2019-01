Accuse di stupro | la polizia di Las Vegas chiede l’esame del Dna a Cristiano Ronaldo 

Cristiano Ronaldo e Accuse stupro : chiesto test Dna/ Richiesta della Polizia di Las Vegas inviata in Italia : Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro: chiesto test del Dna. La Richiesta della Polizia di Las Vegas è stata già inviata in Italia

Cristiano Ronaldo - Wsj : richiesto esame Dna per le Accuse di stupro - : Gli investigatori statunitensi, scrive il Wall Street Journal, vogliono confrontare i risultati del test con le tracce trovate sugli abiti della sua accusatrice, la modella Kathryn Mayorga. La ...

Cristiano Ronaldo - richiesto l'esame del Dna per le Accuse di stupro : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna . Lo scopo è quello di confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna ...

Cristiano Ronaldo : "Non vivo per premi personali"/ "Accuse stupro? Disgustose - ma ho la coscienza pulita" : Juventus, parla Cristiano Ronaldo: "Non vivo per premi personali. Accuse stupro? Disgustose, ma ho la coscienza pulita". Ultime notizie

CR7 : «Accuse di stupro disgustose. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» : Il portoghese, intervistato dal quotidiano "Record", ha parlato del ritorno in Nazionale, di vicende extra campo e del suo futuro. L'articolo CR7: «Accuse di stupro disgustose. Tornare allo Sporting? Non si sa mai» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juve - Ronaldo : 'Lavoro per essere il migliore. Stupro? Accuse disgustose'. E dalle vacanze un post romantico : " Il cinque volte giocatore del mondo uscito quest'anno nonostante il trionfo della Champions League con Real vuoto, ha dovuto lasciare prima i suoi ex colleghi Luka Modric. Il croato ha vinto tutti ...

Cristiano Ronaldo 'Non sono ossessionato dai premi. Le Accuse di stupro Disgustose' : ROMA - 'Non sono ossessionato dai premi individuali'. Lo ha detto Cristiano Ronaldo, che ha visto il Pallone d'Oro 2018 sfuggirgli dopo averlo vinto cinque volte, in un'intervista pubblicata lunedì ...

Juventus - Ronaldo : "I premi non mi ossessionano. Le Accuse di stupro? Disgustose" : Vincere è bellissimo ed è una cosa che mi rende felice, ma se non succede non è la fine del mondo". Di Caro: "Non è ancora il miglior Ronaldo, ma l'adattamento è finito" accuse e nazionale - ...

Vieni da Me - Raffaella Fico rivela lo sfregio subito da Cristiano Ronaldo dopo le Accuse di stupro : ' Cristiano Ronaldo è come lo vedi: un bell'uomo, molto attento al suo fisico. È un po' egocentrico ma prende sul serio il suo lavoro. Ama il calcio ed è molto attento. Stento a credere alle accuse ...

Il mondo di Patty - l’attore Juan Darthés ricoverato in ospedale : il malore dopo le Accuse di stupro : dopo le accuse di molestie sessuali da parte di alcune attrici della serie tv per ragazzi Il mondo di Patty, l’attore argentino Juan Darthés è stato ricoverato in ospedale per un malore dovuto all’ansia. Stando alla stampa argentina, fonti vicine all’attore hanno confermato che Darthés non sta bene, ma non è ancora stato rilasciato un comunicato ufficiale: dalle prime informazioni avrebbe però un quadro ipertensivo ...

Stupro Cristiano Ronaldo - nuove clamorose Accuse al calciatore della Juventus : Stupro Cristiano Ronaldo – La Juventus sta disputando una stagione molto importante in campionato e Champions League, un assoluto protagonista è stato sicuramente Cristiano Ronaldo che sta trascinando i bianconeri con gol e grandi prestazioni. Nel frattempo arrivano nuove clamorose accuse nei confronti del portoghese sul presunto Stupro ai danni di Kathryn Mayorga, il magazine tedesco Der Spiegel torna ad attaccare il ...

Desiree : riesame fa cadere Accuse omicidio e stupro di gruppo ma la Procura non cambia idea : Cade l'accusa di omicidio che la Procura di Roma e il gip Maria Paola Tomaselli avevano contestato ad Alinno Chima e Brian Minteh, due degli extracomunitari arrestati dalla polizia nei giorni scorsi in relazione alla morte della 16enne di Cisterna di Latina, Desiree Mariottini, trovata senza vita in uno stabile abbandonato in via dei Lucani. Lo ha deciso il tribunale del riesame che, accogliendo in parte le istanze della difesa, ha ritenuto ...