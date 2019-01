Manovra | mobilitazione dem anche in Sicilia | 100 piazze per dire ' no'

Manovra - Martina : mobilitazione nel Paese : 13.32 "Con il lavoro fatto in questi giorni stiamo rilanciando la mobilitazione nel Paese . Saremo in tutte le piazze anche il prossimo 12 gennaio.Saranno manifestazioni aperte a tutti coloro che vogliono protestare contro le scelte fatte con la Manovra ". Così il segretario uscente e candidato alla segreteria del Pd, Martina . "L'unità del Pd è fondamentale (...).Le mobilitazioni contro questa Manovra ingiusta per gli italiani sono la premessa ...

ControManovra azzurra : "Pronti a mobilitazione" : Forza Italia prepara la sua battaglia per dire 'no' a questa manovra. Gli azzurri si mobilitano per scendere in piazza con una serie di manifestazioni per contestare le scelte del governo che si ...