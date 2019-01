: A novembre occupazione stabile su base mensile. Aumentano i dipendenti permanenti (+15 mila) e diminuiscono quelli… - istat_it : A novembre occupazione stabile su base mensile. Aumentano i dipendenti permanenti (+15 mila) e diminuiscono quelli… - istat_it : Dopo due mesi di crescita sostenuta diminuiscono le persone in cerca di occupazione (-25 mila). Tasso di disoccupaz… - continimarco : Istat, occupazione stabile a novembre -

Tasso dia 58,6% asu ottobre e in crescita a +0,4% su base annua (+99mila unità).E' l'incremento minore da maggio 2015 e spiega l'-riguarda solo uomini e lavoratori a termine.Lieve crescita per gli indipendenti, in calo i dipendenti. In calo il tasso di dis: è a 10,5%,-0,1% sul mese e -0,5% sull'anno. Tra i giovani il tasso scende a 31,6%, -0,6 punti su ottobre. In calo anche chi cerca lavoro (-0,9%), soprattutto fra donne e 15-34 anni. I disoccupati sono 2 mln e 375mila.(Di mercoledì 9 gennaio 2019)