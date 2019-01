Giulia De Lellis | l’episodio che spiazza | “Sono rimasta scioccata | non ho parole”

Andrea Damante e Giulia De Lellis Lui è ancora innamorato? «Si è tatuato il suo volto sul braccio» : Andrea Damante e il tattoo sul braccio. L'ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram una serie di stories in cui mostra il suo nuovo tatuaggio. Il volto di una donna e una rosa. Ma...

Giulia De Lellis : «Non è vero che non ho mai letto un libro in vita mia. Ne ho letti due » : Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di Giulia De Lellis Grande Fratello Vip 2: tutte le gaffe di ...

Giulia De Lellis - frecciatina-bomba : “Il tempo rivela la realtà delle persone” : News Giulia De Lellis, le reazioni dell’influencer al gossip Era un fredda giornata d’inverno quando ci siamo imbattuti improvvisamente in un post Instagram piuttosto misterioso di Giulia De Lellis. L’influencer è solita prendere le cose di petto e rispondere a tono ad accuse e insulti; come se non bastasse non si risparmia neanche quando si tratta […] L'articolo Giulia De Lellis, frecciatina-bomba: “Il tempo rivela ...

Giulia De Lellis insultata sui social da una hater : 'Sei brutta e pure bassa' : Giulia de Lellis, nonostante sia molto amata sui social tanto da poter contare su ben tre milioni di follower, è stata pesantemente insultata da una donna per il suo aspetto fisico. La De Lellis, dopo la storia con Andrea Damante e la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fatello Vip, ha acquisito un indice di popolarità altissimo. Il suo mondo preferito è quello dei social, dove spesso posta numerosi scatti di vita privata e per ...

Giulia e Irama - annuncio misterioso tra baci e coccole : la rivelazione della De Lellis : Irama e Giulia De Lellis, la storia d’amore continua sui social Giulia e Irama sono tra le coppie Vip più chiacchierate del momento per tanti motivi. Lei infatti è l’ex di Andrea Damante, e si sta rifacendo una vita dopo essersi lasciata con lui puntando moltissimo anche sulla propria carriera; lui invece è il vincitore […] L'articolo Giulia e Irama, annuncio misterioso tra baci e coccole: la rivelazione della De Lellis ...

