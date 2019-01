Bayern | ufficiale l' acquisto Pavard | arriverà a luglio

Ufficiale - Pavard è del Bayern Monaco : il Napoli dovrà cambiare obiettivo : Pavard ha firmat per il Bayern Monaco, il terzino destro cercato dal Napoli si accaserà dunque in terra bavarese, Giuntoli continuerà la ricerca “Posso confermare che Pavard si unirà a noi dal primo luglio, ha firmato un contratto quinquennale“. Hasan Salihamidzic, ex centrocampista della Juventus e oggi direttore sportivo del Bayern Monaco, ha annunciato il colpo Pavard per i bavaresi. Il calciatore francese, seguito anche dal ...