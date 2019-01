Un’altra volta da rischiare di Ermal Meta e J-Ax | testo e significato | un nuovo amore

Ermal Meta e J-Ax : fuori ora il videoclip di “Un’altra volta da rischiare” : Eccolo qui! The post Ermal Meta e J-Ax: fuori ora il videoclip di “Un’altra volta da rischiare” appeared first on News Mtv Italia.

Morte tifoso Inter - nuova svolta : sono 8 gli indagati - coinvolta Un’altra auto [DETTAGLI] : Novità importanti dopo gli ultimi Interrogatori e che riguardano la Morte del tifoso Daniele Belardinelli, l’ultra del Varese. Nel dettaglio sono complessivamente otto le persone indagate, 5 i tifosi azzurri, tra cui un minorenne, che erano a bordo della Volvo V40 sequestrata dalla magistratura milanese e anche altri più altri tre che viaggiavano a bordo di una seconda auto ritenuta coinvolta nell’incidente, anche questa auto è ...

Ermal Meta e J-Ax in Un’altra volta da rischiare - il nuovo singolo che incita all’amore (testo) : Ermal Meta e J-Ax in Un'altra volta da rischiare, il nuovo singolo che anticipa il rilascio del cofanetto Non abbiamo armi - Il Concerto, con il DVD dell'evento al Mediolanum Forum di Assago (Milano). Lo scorso aprile, Ermal Meta si è esibito per la prima volta in un palazzetto dello sport: il concerto è stato ripreso per essere pubblicato in DVD all'interno di Non abbiamo armi - Il Concerto atteso per il 25 gennaio. Nel cofanetto celebrativo ...

Ermal Meta e J-Ax inaugurano il nuovo anno insieme con “Un’altra volta da rischiare” : Il 25 Gennaio verrà pubblicato un prezioso cofanetto che contiene il DVD del Concerto – sold out – dello scorso 28 Aprile al Forum di Assago (MI). Oltre al DVD, “Ermal Meta – Non Abbiamo Armi – Il Concerto” conterrà anche un disco live e 2 brani inediti, il primo dei quali è un singolo scritto e cantato da Ermal Meta e J-Ax e s’intitola UN’ALTRA volta DA RISCHIARE. “L’amore è uno sport violento senza elmetto danno ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : la settimana azzurra. Dalla prima volta di Nicol Delago ad Un’altra rinascita di Giuliano Razzoli : La Coppa del Mondo di sci alpino va in pausa per qualche giorno, ma è stata una settimana veramente ricca quella appena passata con veramente tantissime gare. Si è cominciato Dalla Val Gardena con la Saslong che ha ospitato per la prima volta nella sua storia delle gare femminile e l’aria di casa ha fatto benissimo ad una straordinaria Nicol Delago, che in discesa ha centrato il suo primo podio della carriera, chiudendo al secondo posto ...

Ermal Meta e J-Ax in Un’altra volta da rischiare - il nuovo singolo atteso per il 2019 : Si intitola Un’altra volta da rischiare il nuovo singolo di Ermal Meta feat. J-Ax, disponibile dal 4 gennaio 2019 in rotazione radiofonica. Dallo stesso giorno sarà possibile preordinare il brano su iTunes e pre-salvarlo su Spotify. Ad annunciare il rilascio del nuovo brano ai fan è stato lo stesso Ermal Meta attraverso un post sui social condiviso nel pomeriggio di oggi. Aveva anticipato l'arrivo di una sorpresa, per le ore 16.00, quando ha ...

Ermal Meta e J-Ax insieme nella nuova canzone “Un’altra volta da rischiare” : Non vediamo l'ora di ascoltarla! The post Ermal Meta e J-Ax insieme nella nuova canzone “Un’altra volta da rischiare” appeared first on News Mtv Italia.