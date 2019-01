Troppe minigonne in chiesa - il parroco si arrabbia. "Carne al vento" : Troppe minigonne in chiesa e per don Zannier l'abbigliamento succinto delle ragazze è "Carne al vento". Si tratta della dura presa di posizione del vicario parrocchiale di Resia, paesino di neanche 1000 abitanti in provincia di Udine, contro il modo di vestirsi di alcune giovani fanciulle durante una recente funzione. Ma per farlo don Alberto Zannier non ha scelto il pulpito, ma ha messo tutto nero su bianco in un ...