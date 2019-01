Sfida tra robot programmati da studenti a Modena

Scherma – ‘Sfida d’amore’ tra Alice Volpi e Daniele Garrozzo : la fiorettista azzurra batte clamorosamente il fidanzato! [VIDEO] : Alice Volpi batte Daniele Garrozzo a tris con i birilli: il gioco-allenamento tra i due fidanzati finisce a favore della fiorettista azzurra Una sfida tra fidanzati quella messa in atto al Centro di preparazione olimpica ‘Giulio Onesti’ di Roma. I due schermidori azzurri, Alice Volpi e Daniele Garrozzo si sono sfidati a tris con i birilli e ad avere la meglio è stata proprio la fiorettista della Nazionale italiana di Scherma. ...

Di Maio Sfida Macron : "Ci paragonò alla lebbra" | A Strasburgo con Di Battista per le alleanze Europee : Il portavoce di Juncker non entra nel merito del botta e risposta tra Roma e Parigi ma ricorda che "sulla questione dei gilet gialli la Commissione Ue sostiene le autorità francesi"

Ciclismo : che Sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per Vincenzo Nibali. Copeland : “Offerti due anni di contratto” : Una battaglia senza esclusioni di colpi. Prosegue la sfida tra Trek-Segafredo e Bahrein-Merida per assicurarsi le prestazioni sportive per i prossimi anni del più importante talento italiano del Ciclismo su strada: Vincenzo Nibali. La squadra statunitense, con ampia matrice italiana, sta provando in tutti i modi a convincere lo Squalo, mentre continua a cercare una proposta giusta per il rinnovo (contratto in scadenza in questa stagione) la ...

Gilet gialli - da Di Maio Sfida aperta a Parigi : "Macron ci paragonò alla lebbra - ipocriti" | Andrà a Strasburgo con Di Battista per le alleanze in vista delle Europee : E' scontro tra Di Maio e il governo francese. Il vicepremier ora lavorerà a nuove alleanze per le elezioni Europee: ieri il vertice con Di Battista e Casaleggio.

Pallavolo – Serie A1 femminile : trasferta a Filottrano per il Club Italia CRAI - la preview della Sfida : Il Club Italia CRAI si appresta alla prima trasferta del 2019: le ‘azzurrine’ saranno impegnate nel secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup a Filottrano Il secondo turno di ritorno della Samsung Volley Cup riserva al Club Italia CRAI la prima trasferta del 2019. Domani sera alle 20.30 per il turno infrasettimanale la formazione federale sarà al Pala Baldinelli per sfidare la Lardini Filottrano. Le azzurrine nel girone ...

LIVE Sport - DIRETTA 8 gennaio : 2a tappa Dakar - risultati Qualificazioni Australian Open. Giorgi Sfida Kerber : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE Sport di oggi, martedì 8 gennaio. Anche oggi ci sarà tanta carne al fuoco: oltre ai consueti match della NBA disputati disputati nella notte italiana, proseguono tra le bizze del meteo i tornei di tennis a Sydney, con la nostra Camila Giorgi e ad Auckland dove è impegnato Matteo Berrettini. Il piatto forte di giornata, tuttavia, sarà in serata, sotto i riflettori di Flachau, in Austria, dove si svolgerà ...

Ascolti domenica 6 gennaio : la Sfida tra Domenica In e le soap di Canale5 : I dati Auditel dei programmi in onda ieri nel giorno dell’Epifania Vediamo i dati Auditel relativi agli Ascolti registrati dai programmi andati in onda ieri, Domenica 6 gennaio 2019. Su Rai 1 la prima serata del giorno dell’Epifania è stata dedicata allo speciale de I Soliti Ignoti per l’estrazione dei biglietti della Lotteria Italia. Il […] L'articolo Ascolti Domenica 6 gennaio: la sfida tra Domenica In e le soap di ...

Sfida per Strasburgo/La paralisi parlamentare travestita da tregua : ... la vacuità progettuale e la disarticolazione organizzativa delle opposizioni al momento presenti in Parlamento , di quelle che esistono solo nel mondo virtuale d'un certo giornalismo politico ...

Gondolieri vestiti da befane e una Sfida : ecco le pittoresche immagini della tradizionale regata dell’Epifania [GALLERY] : 1/12 Anteo Marinoni/LaPresse ...

Tra Juve e PSG è Sfida di mercato per De Ligt (RUMORS) : La Juventus è una società che per tradizione programma anzitempo il cambio generazionale. In quest'ottica sta lavorando per rinverdire il pacchetto arretrato i cui componenti sono ormai in età avanzata, infatti Andrea Barzagli ha 38 anni, Giorgio Chiellini ne ha 34 e Bonucci ha superato da poco i 30. Inoltre Medhi Benatia sembra prossimo all'addio. Il nome in cima alla lista di Matthijs de Ligt sul quale però c'è il forte interesse del Paris ...

NBA Sundays – Domani sera la Sfida tra Timberwolves e Lakers : NBA Sundays: Towns e Timberwolves sfidano i Lakers ancora privi di LeBron James. Domenica 6 gennaio in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Minnesota Timberwolves ospitare i Los Angeles Lakers al Target Arena, con diretta domenica 6 gennaio a partire dalle 21.30 su Sky Sport NBA. Los Angeles Lakers: LeBron James ha ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Zagabria 2019 in DIRETTA : che Sfida tra Shiffrin e Vlhova! : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Zagabria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista Crveni Spust nello Snow Queen Trophy che apre ufficialmente il nuovo anno del Circo Bianco dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin, che su questa pista ha ...

Calcio a 5 - Serie A 2019 : derby abruzzese tra l’Acqua&Sapone e il Civitella - Maritime Augusta-Feldi Eboli Sfida interessante : Anno nuovo e si riprende a giocare nella Serie A di Calcio a 5 con la prima giornata del girone di ritorno: sei sfide di grande qualità ci attendono e val la pena analizzarle. Al Palagems la Lazio se la vedrà contro il Real Rieti in un sentito derby laziale, tra i focus del dodicesimo turno. Gli amarantocelesti, che hanno conquistato in extremis la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, non potranno fare affidamento sul neo acquisto ...