Program - La nostra intervista a Gian Marco Pucci

(Di martedì 8 gennaio 2019) LaAutonoleggio è nata a Firenze nel 1992 come filiale italiana del gruppo inglese Salford Van Hire, azienda di noleggio veicoli a lungo termine che nel 2015 ha festeggiato il mezzo secolo di attività. Il gruppo internazionale ha in gestione oltre 13 mila veicoli, tra auto e mezzi commerciali, con un fatturato annuo superiore ai 70 milioni di euro. In Italia, laha in carico circa 4.000 mezzi in noleggio a lungo termine, distribuiti in prevalenza nelle regioni del Centro-Nord. Ecco laal responsabile Princing & marketingChe bilancio del 2018 potete tracciare per la vostra azienda? Possiamo ritenerci pienamente soddisfatti dei risultati raggiunti. Lazienda ha infatti visto crescere il numero degli ordini di circa il 15% rispetto allanno precedente e il parco auto complessivo ha toccato quota 4.000 mezzi. Anche i risultati ...