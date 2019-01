Matteo Salvini | i dati sugli immigrati | Siamo a zero sbarchi nella prima settimana

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : "Così Matteo Salvini complica tutto" : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde. Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e presidente del Consiglio. Tanto da far infuriare anche il premier più felpato della storia: "Matteo sta com

Giuseppe Conte - il retroscena. Sconfessato - si sfoga : 'Così Matteo Salvini complica tutto' : Quella tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte è la rottura più clamorosa da quando si è insediato il governo giallo-verde . Una rottura avvenuta in modo plateale, che inverte i ruoli tra premier e ...

Gilet Gialli - Francia a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : “Imparate a fare pulizia a casa vostra” : Dopo il sostegno per le proteste dei 'Gilet Gialli' espresso dai vicepremier Lugi Di Maio e Matteo Salvini, è arrivata la replica della ministra per gli Affari europei Nathalie Loiseau: "La Francia si guarda bene dal dare lezioni all'Italia. Salvini e Di Maio imparino a fare pulizia in casa loro".Continua a leggere

Calcio - Matteo Salvini : “Sono per tornare alle trasferte collettive. Sospensione delle partite? Meglio prevenire e responsabilizzare : “Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e mini-van. Il tema della Sospensione delle partite è scivoloso perché è un funzionario del Ministro dell’Interno che si prende l’onere di dire sì o no. Poi si rischia di mettere in mano a pochi il destino di tanti, e chi decide il criterio di discriminazione? Preferisco prevenire e ...

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini promosso sul decreto sicurezza. Allarme-Lega : quanto perde : Lunedì sera, tempo di sondaggi al TgLa7 di Enrico Mentana. La prima rilevazione di questo 2019. Un Sondaggio agrodolce per Matteo Salvini. Già, perché il leader della Lega incassa una buona e una cattiva notizia. Si parta da quella buona. Si parla del decreto sicurezza e delle polemiche sorte tra il

Luigi De Magistris sfida Matteo Salvini e chiama la Sea Watch : 'Porto di Napoli aperto' : Il primo cittadino di Napoli non molla la presa e ribadisce pubblicamente di voler aprire il porto di Napoli dinanzi ad una possibile richiesta, da parte di 'Sea Watch' e 'Sea Eye', di attraccare in Italia. Il sindaco partenopeo ha ripetuto la sua volontà ai microfoni di un'intervista rilasciata ad 'Agorà', ovvero quella di mobilitarsi per accogliere i 49 migranti rimasti in balia delle acque di Malta. Luigi De Magistris a gamba tesa contro il ...

Matteo Salvini implacabile con gli immigrati e indulgente con i tifosi : implacabile con gli immigrati e indulgente con i tifosi. Matteo Salvini fa sedere il mondo sportivo attorno a un tavolo dopo il Santo Stefano nero della serie A: la notte di Milano contrassegnata dagli scontri fuori dal Meazza, che hanno provocato la morte di Daniele Belardinelli, e dai buuh razzisti al difensore del Napoli Koulibaly. Al termine della riunione il ministro dell'Interno, ricordando che va allo stadio da 40 anni, non annuncia ...

Matteo Salvini è come la Barbie : Roma. Un tempo c’era la Barbie (che peraltro proprio nel 2019 compie 60 anni). Adesso c’è Salvini. Salvini poliziotto, Salvini vigile del fuoco. Solo che certe volte qualcuno nel suo piccolo s’arrabbia. Oggi la sigla sindacale Usb dei Vigili del Fuoco ha denunciato per via amministrativa Matteo Salv

Matteo Salvini - violenza negli stadi : "Cori razzisti - non si fermano le partite. Pugno di ferro coi violenti" : "Io sono per tornare ad autorizzare le trasferte collettive che sono maggiormente controllabili rispetto a centinaia di auto e min van". Così Matteo Salvini nella conferenza stampa al termine dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Inoltre, il ministro dell'Interno ribadisce di es

Vittorio Feltri : 'La gente è più vicina alle idee di Matteo Salvini che al Papa' : La prima puntata dell'anno de 'L'aria che tira', il popolare programma mattutino di approfondimento politico e di attualità trasmesso su La7 è iniziato con il botto. Vittorio Feltri, in collegamento da Milano, non si è risparmiato nel lanciare bordate molto critiche nei confronti di Papa Francesco e del Partito Democratico. Il tema del giorno era incentrato sull'appello del pontefice all'accoglienza rivolto ai governanti europei durante l'omelia ...

Sondaggio Mannheimer - quanti voti portano i sindaci pro-migranti a Matteo Salvini : Lo scontro tra i sindaci ribelli al decreto sicurezza e Matteo Salvini, che quel decreto lo ha voluto a tutti i costi, porta con sé una grande incognita in chiave elettorale, in una fase storica per il governo delicatissima, visto che la campagna elettorale per le elezioni europee sta per entrare ne

Matteo Salvini - Luigi De Magistris lo sfida in diretta tv : "Finché sarò sindaco di Napoli..." : A Tagadà il sindaco di Napoli Luigi De Magistris sfida il ministro degli interni Matteo Salvini: "Fin quando sarò sindaco il porto di Napoli rimarrà aperto". Il sindaco di Napoli nella trasmissione di La7 condotta da Tiziana Panella si schiera in aperta polemica con il ministro dell'interno, manifes