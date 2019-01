Lombardia | Foroni | codice rosso per rischio incendi in aree boschive 2

Lombardia : Foroni - codice rosso per rischio incendi in aree boschive : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia ha emesso un avviso di elevata criticità (codice rosso) per rischio incendio boschivo, dalle ore 18 di oggi, martedì 8 gennaio, fino alle ore 8 di giovedì 10 gennaio su Verbano (Va), Lario (Co, Lc), Brembo