FINANZA Dalla Turchia due sberle ai difensori dell' euro

Sequestrati dalla Guardia di FINANZA oltre 600 grammi di oro e 13000 euro in contanti : ... in attuazione del Dispositivo Permanente a contrasto dei traffici illeciti, che ha la finalità di contrastare ogni forma di condotta illecita in grado di inquinare l'economia legale e di alterare le ...

La mamma ha un malore - affida l’edicola a un’amica : multa di 4mila euro dalla Guardia di FINANZA : Un'edicolante romagnola ha dovuto pagare una multa di 4mila euro per aver chiesto a un'amica di restare nella sua edicola qualche ora, il tempo di accertarsi delle condizioni della madre vittima di un malore.Continua a leggere

SPY FINANZA/ Dalla Fed un'altra prova della crisi "pronta all'uso" : Dalla Fed arrivano nuove prove di una crisi che sta per mostrare i suoi effetti, ma che non è certo sorta all'improvviso come si vuol far credere

Denunciato un uomo - dalla Guardia di FINANZA di Patti - ME - : La Guardia di Finanza della Tenenza di Patti , ME, , ha Denunciato un uomo del luogo, per violazioni in materia di accise e gli ha sequestrato 1.400 litri di gasolio agricolo , mancanti della ...

Palermo - ristoratore coraggio registra l'usuraio e lo fa arrestare dalla Guardia di FINANZA : In cella un pescivendolo di Brancaccio, aveva prestato 13 mila euro. Tassi, 800 per cento annui: stava provando a impossessarsi di una villetta

Sampdoria - sequestrati beni a Ferrero dalla Guardia di FINANZA : ROMA - La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Secondo quanto si apprende, il patron dei doriani è coinvolto in una ...

FINANZA/ Le carte truccate di Francia e Germania svelate dalla Fed - IlSussidiario.net : La volontà della Fed di alzare i tassi non sta solo causando problemi ai mercati, ma anche svelando come funziona davvero l'Ue

Economia : Paolo Savona su 'Milano FINANZA' - uscire dalla crisi non dall'euro : Roma, 21 nov 09:44 - , Agenzia Nova, - Il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, in un suo intervento su "Milano Finanza" scrive che il 57 per cento degli italiani ritiene... , Res,

Droga in piazza Dante - 20 persone controllate dalla Guardia di FINANZA. Un 29enne denunciato a piede libero : TRENTO . Proseguono i controlli della Guardia di Finanza di Trento in piazza Dante con l'ausilio delle unità cinofile per il contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti . Una ...

FINANZA/ Dalla Gran Bretagna un'altra brutta notizia per l'euro - IlSussidiario.net : Severo il giudizio europeo sull'Italia, basato però su previsioni che già in passato hanno dimostrato tutti i propri limiti

Pmi - dalla FINANZA «alternativa» arrivano risorse per 1 - 2 miliardi : «Serve una robusta politica di educazione finanziaria verso imprenditori e possibili investitori: per incrementare l'offerta di risorse, ma anche per superare un gap culturale che in Italia ha ...

Fabbrica tessile abusiva scoperta dalla FINANZA : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Fabbrica tessile abusiva ...