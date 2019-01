Atalanta | via Rigoni | il River insiste

Atalanta : Toloi rinnova - via Bettella - Valzania e Tumminello : L'Atalanta tratta il rinnovo del contratto col difensore brasiliano Toloi . Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in difesa può partire uno tra Varnier e Bettella , sondato da Parma e Frosinone insieme a Valzania . In uscita pure gli attaccanti Rigoni e Tumminello , che piace in serie B a Lecce, Crotone, ...

Diretta/ Atalanta Napoli - risultato live 0-0 - info streaming video e tv : formazioni ufficiali - via! - IlSussidiario.net : Diretta Atalanta Napoli streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live dell'ultimo posticipo della 14giornata di Serie A.

Ag. Toloi : 'Piace a tanti - ma è difficile portarlo via dall'Atalanta' : Intervistato da Sky Sport , l'agente di Rafael Toloi conferma l'anticipazione di Calciomercato.com : 'Futuro? Vedremo, sicuramente è un giocatore sul taccuino di diversi dirigenti - spiega Alessio Ceccarelli - Per l' ...

Atalanta - al via la serie “Star Interview” : protagonista il portiere Gollini : A pochi giorni dall’annuncio della partnership tra Atalanta e Starcasinò, il casinò online numero uno in Italia, iniziano ufficialmente le iniziative organizzate in sincronia tra il club bergamasco e l’azienda arrivata sul mercato italiano a partire dal 2012. Inizia infatti un nuovo format, ideato proprio da StarCasinò (per chi vuole giocare è possibile visitare il […] L'articolo Atalanta, al via la serie “Star ...

Atalanta - Gasperini a tutto tondo : “Obiettivo Champions? Ci proviamo. Sull’Inter…” : Ha demolito l’Inter con la sua Atalanta nell’ultimo turno di campionato e adesso, dopo quattro vittorie consecutive, Gasperini non vuole fermarsi. Il tecnico è uno che non si accontenta, che punta ad alzare sempre l’asticella, come ha dichiarato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi trattati c’è naturalmente spazio per l’Inter, che ha allenato senza troppa fortuna per un breve periodo. ...