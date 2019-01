Uno sviluppatore annuncia un gioco basato sulla sua personale esperienza con il cancro

La realtà aumentata monta a bordo di Huawei Mate 10 Pro (e non solo) grazie ad Uno sviluppatore italiano : Un utente italiano di XDA ha sviluppato un modulo Magisk per abilitare la realtà aumentata su Huawei Mate 10 Pro (e non solo) L'articolo La realtà aumentata monta a bordo di Huawei Mate 10 Pro (e non solo) grazie ad uno sviluppatore italiano proviene da TuttoAndroid.

Perché lo sviluppo di Kingdom Hearts III è stato così lungo? Ce lo spiega Uno sviluppatore del gioco : Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel corso dell'E3 2013, Kingdom Hearts III è entrato in una fase di gestazione che, finalmente, si concluderà tra meno di un mese; ma per quale ragione il team di sviluppo di Square Enix ha impiegato così tanto per il suo completamento?È il co-director del gioco, Tai Yasue, a spiegarne le motivazioni, in un'intervista concessa a Newsweek e ripresa da Dualshockers. Lo sviluppatore ha spiegato che, ...