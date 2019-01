Si allunga il tour con nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Ennio Morricone in Italia nel 2019 si aggiungono al lungo tour che il Maestro ha pensato per l'addio alle scene e che terrà tra Verona e Roma a primavera inoltrata. I prossimi spettacoli sono quindi attesi per il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla di Roma, ma Ennio Morricone sarà anche all'Arena di Verona e ancora alle Terme di Caracalla per una lunga residency sempre nel mese di giugno. I biglietti per le nuove ...

Golf - PGA Tour 2019 : Gary Woodland allunga al Sentry Tournament of Champions - indietro Francesco Molinari (21°) : Si è concluso nella notte italiana il terzo giro del Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2019 per il PGA Tour, in scena sull’isola di Maui, alle Hawaii (Stati Uniti d’America). Sul par 73 del Plantation Course del Kapalua Resort sono presenti soltanto quei giocatori capaci di conquistare un successo sul circuito americano nello scorso anno. Quando restano diciotto buche da giocare, lo statunitense Gary Woodland ha ...

Classifica generale Tour de Ski femminile 2019 - la graduatoria e i distacchi. Ingvild Oestberg allunga in testa : Il Tour de Ski scatta da Dobbiaco sabato 29 dicembre con una sprint a tecnica libera, prosegue nel giorno seguente con due gare distance con partenze ad intervalli sempre in tecnica libera. Riposo e trasferimento il 31, mentre il 2019 viene inaugurato in Val Muestair, Svizzera, dove si tiene l’ultima sprint del Tour, ancora in tecnica libera. Altro trasferimento ed il 2 si va ad Oberstdorf, in Germania, dove le atlete sono chiamate ad ...

Golf - PGA Tour 2019 : Charles Howell III allunga nel secondo giro del The RSM Classic : Immutata la situazione in testa alla classifica dopo il secondo giro del The RSM Classic in scena a Sea Island (Georgia). Lo statunitense Charles Howell III ha portato il proprio score complessivo a -14 con tre colpi di vantaggio sugli immediati inseguitori. L’americano ha girato oggi sul par 70 del Seaside Course (ricordiamo che nei primi due giri i giocatori hanno giocato alternativamente sui due percorsi del Sea Island Golf Club) ...