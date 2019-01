SCENARIO La Lega di governo | il patto di Bolzano e i sindaci disobbedienti

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" parte bene M5s batte la Lega alle europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.

Bruno Vespa - lo SCENARIO catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi : “A Salvini resta una strada” : Bruno Vespa, lo scenario catastrofico sul crollo della Lega nei sondaggi: Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l’andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in forte vantaggio su Luigi Di Maio, che fra tre mesi rischia di deludere ...

Bruno Vespa - lo SCENARIO catastrofico sul crollo della Lega : 'A Salvini resta una strada' : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in ...

Bruno Vespa - lo SCENARIO catastrofico sul crollo della Lega : "A Salvini resta una strada" : Le prospettive per Matteo Salvini nel 2019 sono tutte, in teoria, in forte ascesa visto e considerato l'andamento della Lega nei sondaggi, oltre che i primi provvedimenti del governo che entreranno in vigore prima delle elezioni Europee. Bruno Vespa sul Quotidiano nazionale prevede il leghista in fo

SCENARIO/ Dal Pd alla Lega : la guerra del consenso porta l'Italia al voto : Non solo il periodo 2011-2016, ma anche i 25 anni che arrivano da Tangentopoli. Il 2018 è lo spartiacque e chiude entrambi.

SCENARIO/ Manovra - il malcontento che svela lo sbaglio della Lega : Lo scontro sull'ecotassa rivela la sottovalutazione di Conte da parte della Lega. La trattativa con l'Ue deciderà le sorti del governo.

SCENARIO/ La lezione di Napolitano a Lega e M5s per governare in recessione - IlSussidiario.net : Il vero rischio di M5s e Lega? Esiste un buon 20 per cento di italiani che sono sì delusi dai partiti d'opposizione, ma decisamente avversi al governo.

SCENARIO/ Pil e manovra spingono la Lega all'azzardo contro M5s e Mattarella - IlSussidiario.net : Il ribasso del Pil complica la messa a punto della manovra e costringe i partiti al Governo a cambiare strategia in prospettiva elettorale