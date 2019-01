Sale la pressione fiscale

Istat - pressione fiscale Sale al 40 - 4%. Redditi famiglie in crescita ma cala il potere d'acquisto : Nel terzo trimestre del 2018, tra luglio e settembre, la pressione fiscale è stata pari al 40,4% del Pil, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rende noto l' Istat nel suo "Conto trimestrale delle amministrazioni pubbliche, sul Reddito e risparmio delle famiglie e sui profitti delle società".nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie italiane è cresciuto ...

La pressione fiscale Sale al 40 - 4% - cala il potere d'acquisto delle famiglie : Roma, 7 gen., askanews, - Nel terzo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 40,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'...

Istat : pressione fiscale Sale a 40 - 4% in terzo trimestre 2018 : Nel terzo trimestre del 2018 , tra luglio e settembre, la pressione fiscale è stata pari al 40,4% del Pil, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ...

Istat : nel III trimestre pressione fiscale Sale al 40 - 4% : Roma, 7 gen., askanews, - Nel terzo trimestre la pressione fiscale è stata pari al 40,4%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo ha comunicato l'...

L'eccesso di Sale aumenta la pressione e la corrosione delle ossa : Un'alimentazione ricca di sale , molto diffusa nei Paesi occidentali, aumenta il rischio di ipertensione e malattie cardiovascolari ovvero disturbi cardiaci legati ad alti livelli di colesterolo e di pressione , oltre i limiti della normalità. Un recente studio australiano, ha scoperto il meccanismo d'azione del sale in eccesso nell'organismo che favorisce l'aumento dell'attivita del sistema immunitario, la maggiore produzione di globuli bianchi, ...

Frena l'economia cinese : male vendite al dettaglio e industria. Sale la pressione per un accordo con gli Usa : Nonostante la crescita non sia travolgente, l'economia giapponese conferma di aver superato la fase di stagnazione decennale, e se i segni 'più' davanti al Pil arriveranno fino a gennaio metterà ...

Sale pressione su Zuckerberg - Facebook cala in Borsa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve