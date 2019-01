Rischio pioggia di ricorsi sul paletto dei 10 anni di residenza per il

Sardegna - allerta per Rischio idrogeologico : pioggia intensa - allagamenti e strade chiuse : Chiusa questa mattina per alcune ore la Ss 125 ‘Orientale Sarda’ per allagamento a causa di un nubifragio che ha colpito il centro abitato di Budoni (Ss). In Baronia ha piovuto per tutta la nottata costringendo il sindaco e l’Anas ad adottare il provvedimento di chiusura per ragioni di sicurezza. La strada è stata riaperta dopo alcune ore. E piove ancora intensa mente anche nel Sulcis e nel Campidano, dove la Protezione civile ...

Allerta Meteo Estofex - ancora maltempo in Italia : Rischio frane con 50 mm di pioggia in 24 ore - particolare attenzione in Puglia per alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Settimana iniziata ancora una volta all’insegna del maltempo in Italia ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per il Sud-Est della nostra penisola, e in particolare per la Puglia, principalmente per alluvioni lampo e, in misura minore, per tornado non supercellulari. Livello di Allerta 1 anche per Spagna nordorientale e Francia meridionale per alluvioni lampo e, in misura minore, ...