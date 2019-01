: Breaking News #Parte 'Saldo e stralcio', modulo pronto - Cyber_Feed : Breaking News #Parte 'Saldo e stralcio', modulo pronto - TelevideoRai101 : Parte 'Saldo e stralcio', modulo pronto - giornalecomuni : Saldo e stralcio delle #cartelle, parte l’operazione salva-#incapienti #fisco #agenziaentrate… -

Al via il '' delle cartelle. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito internet il modello per presentare la domanda di adesione al provvedimento contenuto nella legge di Bilancio 2019. La norma consente alle persone in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, di mettersi in regola pagando tra il 16 e il 35% delle cartelle esattoriali relative a debiti fiscali e contributivi.Il modello 'SA-ST' va presentato entro il 30 aprile.L'Isee deve essere però sotto i 20.000 euro.(Di lunedì 7 gennaio 2019)