FA Cup | Liverpool eliminato | 2-1 Wolverhampton | Klopp out

Fa Cup - Wolverhampton-Liverpool 2-1. Gol di Jimenez - Origi e Neves : Reduce dalla sconfitta con il City, Klopp cercava risposte dai suoi nel terzo turno di FA Cup con il Wolverhampton, al ritorno in Premier dopo sei anni di assenza dal massimo campionato inglese. Ma le ...

FA Cup - clamorosa eliminazione del Liverpool per mano dei Wolves : Il Liverpool è già fuori dalla FA Cup, i Reds eliminati dai Wolves : la squadra allenata da Klopp alla seconda sconfitta consecutiva Ai trentaduesimi di finale è già finita l’avventura del Liverpool in FA Cup. I Reds si fer mano al primo turno della competizione a causa della sconfitta contro il Wolverhampton. I Wolves con due gol, il primo di Jimenez ed il secondo di Neves, battono gli uomini di Klopp capaci di pareggiare i conti solo ...

Botti in Fa Cup - incredibile eliminazione del Liverpool : impresa del Wolves contro i Reds [FOTO] : 1/14 AFP/LaPresse ...

Pronostico Wolverhampton vs Liverpool - FA Cup 7-1-2019 e Analisi : Wolverhampton - Liverpool , lunedì 7 gennaio. Il Liverpool vuole dimenticare la sconfitta con il Manchester City e accedere al prossimo turno di FA Cup. I Wolves, invece, vogliono stupire dopo un buon inizio di stagione. La sfida del Molineux che chiude il terzo turno della Coppa d’Inghilterra si preannuncia vibrante e interessante con il calcio d’inizio fissato alle ore 20.45. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano ...

Premier - il Liverpool vince e resta in scia del City - cade il Chelsea di Sarri : 'Sono preocCupato' : Il City è la squadra più forte del mondo, forse ' il Fulham di Ranieri non va oltre l'1-1 in casa contro il suo passato, il Leicester. La squadra del tecnico romano passa al 42′ grazie ad un'...