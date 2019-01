Inter | Zhang rilancia per Barella | contatto con Giulini e due contropartite

Inter - blitz di Zhang : due giocatori al Cagliari per avere Barella : ' Si muove Zhang '. Così apre oggi il Corriere dello Sport a proposito di Nicolò Barella a tutta pagina: 'Il presidente dell'Inter chiama Giulini e non è spaventato dal Chelsea: il rilancio è arrivo, il Cagliari vuole il cartellino di Eder più il ...

Inter - Intervista Politano : retroscena su Nainggolan e Steven Zhang : Politano, Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', però non vuole fermarsi qui: 'Sono tra i quattro miglior giocatori per rapporto costo/rendimento? Si ma sto già pensando allo step successivo: ...

Eder : 'Suning un impero che fa sognare l'Inter - Zhang può prendere Messi' : Il doppio ex di Empoli-Inter, Eder , attaccante italo-brasiliano ora in forza ai cinesi del Jiangsu, ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Empoli è come se fosse ancora casa mia. Nel 2006 quando lasciai il Brasile dovevo andare alla Fiorentina, ma scegliere quel club sarebbe diventata la decisione migliore della mia carriera. In ...

Inter-Napoli – Cori razzisti contro Koulibaly - Interviene il presidente nerazzurro : il commento social di Zhang : Il presidente dell’Inter Zhang interviene dopo lo spiacevole episodio di razzismo contro Koulibaly durante la sfida di ieri sera tra Inter e Napoli “Quando sono entrato per la prima volta nel mondo nerazzurro, ero tanto orgoglioso del fatto che i nostri fondatori avessero costruito questo club con così tanti grandissimi principi e con energia positiva. Ora, abbiamo ereditato questo legame unico costruito 110 anni fa. E questa ...

Inter - Spalletti fa chiarezza sulla situazione di Nainggolan : “non è fuori rosa ma Zhang ha preso la decisione di…” : Alla vigilia di Inter-Napoli, Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulla situazione legata a Radja Nainggolan, escluso dal big match per motivi disciplinari Natale movimentato in casa Inter. Il pareggio con il Chievo Verona è stata una sorpresa amara da scartare sotto l’albero e, come se non bastasse, la situazione di Radja Nainggolan ha preso le sembianze dei canditi sul panettone di tutti i tifosi nerazzurri. Il ‘Ninja’ ...

Spalletti prende le distanze sul caso Nainggolan : “l’Inter di Zhang ha preso il provvedimento…” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per il campionato di Serie A, nel big match di fronte Inter e Napoli, ecco la presentazione di Luciano Spalletti che parla anche del caso Nainggolan: “mi spiace non averlo perché è un giocatore fortissimo, ma le regole in una squadra sono importanti come il pallone. Non è fuori rosa, solo fuori da questa partita. Poi si allena e tornerà a far parte del gruppo. A volte si cerca il ...

Calciomercato Inter - Zhang promette : “Schiacceremo tutti” : Calciomercato Inter, PARLA IL PRESIDENTE- Insediato solo due mesi fa come presidente dell’Inter, il più giovane della storia ultracentenaria del club, Steven Zhang ha già le idee chiare sul futuro della sua squadra. Il primo colpo di “mercato” è stato quello che ha portato l’uomo che si occuperà del mercato stesso: Giuseppe Marotta ha valicato […] L'articolo Calciomercato Inter, Zhang promette: “Schiacceremo tutti” proviene da Serie A News ...

Inter - Zhang alza l’asticella : “è arrivato il momento di vincere” : “E’ arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. Abbiamo tutte le possibilita’ per arrivare al successo”. Sono le dichiarazioni di Steven Zhang che nelle ultime ore si è presentato sul palco della cena di Natale dell’Inter ieri sera: “Il 2018 e’ stato bellissimo per eventi straordinari come la qualificazione in Champions – ha proseguito il presidente del ...

Inter - Steven Zhang alla cena di Natale : 'Abbiamo tutto per arrivare al titolo' : Il presidente nerazzurro Steven Zhang carica l'ambiente Interista in vista dei prossimi impegni sportivi del club. Come ben si sa, sono tantissimi gli obiettivi della società del gruppo Suning, a partire dal mercato. Nel mirino dell'Inter ci sono infatti importanti prospetti sul calcio italiano ed europeo. Secondo Zhang, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per puntare al titolo, e anche per arrivare fino in fondo in Europa League. Certo, ...

Inter - Zhang : “Siamo cresciuti nettamente - ora abbiamo tutto per arrivare al successo” : Alla cena di Natale dell’Inter, tenutasi ieri sera, il presidente nerazzurro Steven Zhang ha parlato del futuro del club, che ha dichiarato di voler portare al più presto a vincere: “È arrivato il momento di parlare di titolo o ambire ad arrivare ad altissimo livello. abbiamo tutte le possibilità per arrivare al successo“. Il giovane numero uno cinese, poi, ha tracciato un bilancio dell’anno che si avvia alla ...

Inter - Zhang su Marotta : “Ci aiuterà a raggiungere i nostri obiettivi” : Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha speso parole di elogio per Beppe Marotta, da oggi nuovo amministratore delegato per l’area sportiva del club nerazzurro: “Questo è un cambiamento importante per il Club, in linea con il nostro obiettivo di diventare una società vincente e un’azienda di successo. Come Inter, vogliamo vincere, appassionare, ispirare e unire le persone attraverso il calcio. Beppe è uno dei migliori ...