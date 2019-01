: RT @ansa_it: Netanyahu a Bolton, il Golan è nostro - Sercit1 : RT @ansa_it: Netanyahu a Bolton, il Golan è nostro - TelevideoRai101 : Golan, Netanyahu:resta nostra sovranità - transnazionale : Netanyahu a Bolton, il Golan è nostro #spaziotransnazionale informa -

Il premier israelianoha incontrato il Consigliere Usa per la sicurezza nazionale Bolton, domani si recheranno per un sopralluogo congiunto sulle alture del. "Una volta là -spiegaa Bolton- comprenderà perché non le lasceremo mai e perché è importante che tutti i Paesi riconoscano lasul". Per l'emittente Canale 10,ha già chiesto a Trump di riconoscere ladi Israele sulin ambito ritiro Usa dalla Siria.(Di domenica 6 gennaio 2019)