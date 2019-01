Atletica | Campaccio 2019 | risultati e classifica maschile Hagos Gebrhiwet batte Barega

Atletica - Campaccio 2019 : risultati e classifica femminile. Yasemin Can domina - Sara Dossena ottima quinta : Non c’è Epifania senza il Campaccio, la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre (inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit) si è corsa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), sotto un bel sole e con temperature al di sopra della media. Il parterre molto ricco ha regalato una gara assolutamente spettacolare al femminile. Trionfo annunciato di Yasemin Can, Campionessa d’Europa di corsa campestre per tre volte ...

Atletica - Campaccio 2019 : duello Barega-Gebrhiwet - Yasemin Can favorita. L’Italia si affida a Crippa e Meucci : Come da tradizione l’Epifania è sinonimo di Campaccio: nel giorno che conclude le festività natalizie, andrà in scena la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre a San Giorgio su Legnano. Il primo appuntamento dell’anno per il circuito IAAF Cross Country Permit si preannuncia altamente spettacolare visti i tanti big che si daranno battaglia: gli uomini si cimenteranno sulla distanza dei 10 km (via alle ore 14.13), le donne ...

