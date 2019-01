Serie A | Sky o Dazn? La programmazione della 20a giornata

Catherine the Great - Helen Mirren diventa Imperatrice di Russia nelle prime immagini della miniSerie Sky : Per una grande Imperatrice, ci vuole una grande attrice: e sarà proprio un'attrice del calibro di Helen Mirren a vestire i panni dell'Imperatrice russa Caterina II nella miniserie Catherine The Great, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2019 su Sky Atlantic.Una co-produzione internazionale tra Sky e la Hbo, che fa parte dell'accordo siglato tra le due società per sviluppare produzioni su larga scala, con la collaborazione (nel ...

Serie A - Napoli-Lazio : domenica 20 gennaio in diretta tv su Sky alle 20 - 30 : Fissata per il terzo weekend del mese di gennaio la ripresa del campionato di Serie A. In programma avremo la 20ª giornata, che proporrà il big match tra Napoli e Lazio. La sfida più importante del prossimo turno sarà di scena allo stadio San Paolo domenica 20 gennaio 2019 alle ore 20.30. I tifosi potranno seguire la partita in diretta tv su Sky, con servizio di streaming usufruibile attraverso l’app di Sky Go. La squadra di Carlo Ancelotti ha ...

“Das Boot” - su Sky la Serie tedesca sulla Seconda Guerra Mondiale : Una storia di sopravvivenza che esplora il tormento emotivo della vita durante la Seconda Guerra Mondiale, raccontando il conflitto dal punto di vista dei soldati tedeschi. Dopo il successo di "Babylon Berlin", dal 4 gennaio arriva in prima tv su Sky Atlantic una nuova serie tedesca, "Das Boot". È il 1942 e il nuovo sommergibile U-612 è pronto a salpare dalle coste francesi occupate dai nazisti per una missione nell'Atlantico. A bordo 40 ...

La quarta stagione di Gomorra La Serie dal 29 Marzo su Sky Atlantic : Ha finalmente una data l’arrivo su Sky Atlantic, in esclusiva per l’Italia, dell’attesissima quarta stagione...

Das Boot su Sky Atlantic una Serie claustrofobica a bordo di un sottomarino nazista : La seconda guerra mondiale per i tedeschi è un terreno ancora complicato da affrontare, le storie, i film legati a quel periodo sono per lo più sempre raccontati dal punto di vista degli Alleati, di chi la guerra l'ha vinta.Sky Deutschland insieme a Bavaria Fiction e Sonar Entertainment in Das Boot mette al centro i soldati tedeschi, i loro tormenti, ma anche le motivazioni che spinsero dei ragazzi ad arruolarsi in un conflitto senza senso. ...

Calendario Serie A calcio - gli orari di tutte le partite di oggi. Il palinsesto tv e streaming di Sky e Dazn : Si chiude il girone d’andata: la diciannovesima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà interamente oggi, sabato 29 dicembre. Si inizierà alle ore 12.30 con il consueto lunch match tra Juventus e Sampdoria, mentre alle ore 15.00 si giocheranno ben sette partite: Chievo-Frosinone, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Lazio-Torino, Parma-Roma, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Cagliari. Alle ore 18.00 spazio a Napoli-Bologna, infine il posticipo ...

Da True Detective 3 a This is Us 3 e la nuova The Passage : le Serie tv in onda a gennaio su Sky : Il momento di pausa è finito e tutti quelli che non hanno ancora recuperato hanno sempre meno tempo in vista di quello che arriverà: da True Detective 3 a This is Us 3, da Suits 8 alla nuova The Passage, al ritorno di The Manifest a The Last Ship, sono questi alcuni dei titoli che a gennaio affolleranno il palinsesto di Sky anche grazie all'accordo con Mediaset. Dal crime della nuova stagione della serie di Nic Pizzolatto alla struggente This ...

Serie A calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn : oggi sabato 29 dicembre si gioca la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, l’ultimo turno del girone d’andata. Il campionato torna in campo dopo aver giocato anche a Santo Stefano, sarà l’ultimo turno prima della piccola sosta invernale (si tornerà a giocare nel weekend del 12-13 gennaio con gli ottavi di finale della Coppa Italia). La Juventus sarà impegnata nel lunch match delle ore 12.30 contro la Sampdoria: i ...

Sky Sport Serie A 19a Giornata - Diretta Esclusiva | Palinsesto e Telecronisti : La Serie A di Sky riparte con un Palinsesto interamente rinnovato e con l’Esclusiva più forte di sempre.A partire dal canale Sky Sport Serie A, totalmente dedicato al campionato italiano .E per la prima volta, la Serie A di Sky non sarà soltanto via satellite, ma anche sul digitale terrestre e via fibra. Saranno 266 le partite visibili solo su Sky ogni stagione, più del doppio rispetto alle...

Serie A - Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in 4K HDR : La Juventus chiude il girone di andata da campione di inverno ospitando all'Allianz Stadium la Sampdoria L'articolo Serie A, Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in K HDR : Siamo ormai arrivati alla fine del girone di andata e la Juventus, ormai certa del titolo di campione di inverno conquistato con due giornate di anticipo, si appresta ad affrontare l’ultima partita ospitando in casa la Sampdoria. I bianconeri sono reduci dall’inaspettato pareggio ottenuto in trasferta contro l’Atalanta, ma la Sampdoria, al momento quinta in […] L'articolo Serie A, Juventus-Sampdoria in esclusiva su Sky in ...

Serie A - diciannovesima giornata : Juve-Samp in 4K su Sky. Su DAZN Milan e Roma : Juventus-Sampdoria sarà trasmessa in 4K HDR anche in replica sempre sabato 29 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Uno , 201, . Chi non possiede un decoder Sky Q o una TV 4K, potrà vedere la sfida di ...

Boxing Day della Serie A - oltre 5 milioni su Sky Sport. Record Sky Calcio Club : Nell'intera giornata di Santo Stefano dedicata per la prima volta al Boxing Day della Serie A, sono stati oltre 670 mila gli spettatori medi che hanno scelto i canali Sky Sport, con il 6% di share. In primo piano la Serie A con 5 milioni di spettatori medi cumulati per i match della 18^giornata: da segnalare gli ascolti delle partite delle 15 (tra cui Atalanta-Juventus e Diretta Gol), che hanno raccolto in media davanti alla tv 1 milione 847 ...

Boxing Day - oltre 5 milioni di telespettatori per la Serie A su Sky : Buon riscontro di pubblico davanti ai teleschermi per il Boxing Day della Serie A, almeno a giudicare dai dati di audience di Sky Sport L'articolo Boxing Day, oltre 5 milioni di telespettatori per la Serie A su Sky è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.