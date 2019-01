Scontro in autostrada per i cinghiali | sempre in coma il farmacista ferito

Esplosione in autostrada dopo lo Scontro tra auto e camion : 7 morti e 8 feriti : È successo in Florida sull'Interstate 75 nei pressi di Gainesville nella contea di Alachua. L'incidente si è verificato poco dopo la mezzanotte, ora italiana: subito dopo lo scontro tra alcune auto e due camion , le fiamme ne hanno avvolto le lamiere provocando il decesso di 7 persone, tra cui anche dei bambini. Altre 8 risultano gravemente ferite.Continua a leggere

Scontro sull’autostrada A4 tra tre tir : morto un camionista : È pesante il bilancio dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di lunedì 10 dicembre sulla A4 nella. Un autista di uno dei camion rimasti coinvolti nello Scontro è morto . Alle 11:15 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo l’autostrada tra i caselli di Vicenza ovest e Grisignano in direzione Venezia per un tamponamento tra tre mezzi pesanti. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, ...

Drammatico Scontro tra tir in A4 causa un morto - chilometri di coda in autostrada : La tragedia lungo il tratto vicentino dell'autostrada A4, tra le uscite Vicenza est e Grisignano, in direzione di Venezia. Tre mezzi pesanti di sono tamponati tra loro e ad avere la peggio è sttao il camionista dell'ultimo tir coinvolto nello schianto: l'uomo è deceduto sul posto nonostante i tentativi dei soccorritori.Continua a leggere